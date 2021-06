Harry Potter, a New York apre il negozio megastore

Tra gustose "cioccorane" ed esperienze di realtà virtuale, la Grande Mela inaugura, dal 3 giugno, uno spazio dedicato al magico mondo creato scrittrice inglese J.K. Rowling Condividi:

A volte la fantasia si trasforma in realtà e si sogni si avveranno, almeno quelli dei fan di Harry Potter. Infatti, a partire dal 3 giugno, apre il paradiso degli amanti delle avventure del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. La metropoli che ospiterà il megastore non poteva che essere New York la città dove tutto può accadere. L'indirizzo preciso è Broadway, 22/a strada. L'inaugurazione del negozio è prevista per giovedì 3 giugno. Lo spazio è diviso in tre piani per una superficie di quasi duemila mq. Una vera full immersion nel mondo di Hogwarts in cui sarà possibile trovare la più grande collezione di oggetti dedicati a Harry Potter e a Gli animali fantastici

Harry Potter Store, tra fenici e bacchette magiche approfondimento Da Star Wars a Harry Potter, all'asta i tesori di Hollywood Harry Potter New York è diviso in cinque aree tematiche. All'ingresso del megastore i visitatori saranno accolti da una gigantografia del peso di circa 100 chili della fenice Fawkes. All'interno, gli aspiranti stregoni, streghe e babbani potranno potranno mettersi in posa in una vecchia cabina telefonica londinese per essere trasportati nel Ministero della Magia, oppure indossare le scarpe del guardiacaccia gigante Hagrid o ancora provare incantesimi con una delle tante bacchette magiche. "Il livello dei dettagli artistici e la qualità del design ispirato alla serie dei film - oltre alle foto e au un migliaio di oggetti di materiale scenico del Wizarding World, tra cui alcuni autentici usati nei film, sono un qualcosa di speciale per ogni fan". Con queste parole hac Sarah Roots della Warner Bros. ha spiegato il valore della collezione

Harry Potter New York, la magia diventa realtà virtuale approfondimento Harry Potter Store a New York, ecco quando aprirà: FOTO Nello store dedicato a Harry Potter è possibile sperimentare ance due esperienze di realtà virtuale, 'Chaos at Hogwarts' con la quale aspiranti streghe e maghi si immergono in un magico viaggio che porta al castello di Hogwarts Castle e diventano parte di un'avventura dove li aspettano creature magiche e i loro segreti, e 'Wizards Take Flight', dove sarà necessaria una bacchetta magica per volare a cavallo delle scope e combattere contro i Mangiamorte (Death Eaters) nei cieli sopra Londra e lungo i terreni incantati del castello di Hogwarts.