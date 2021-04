Harry Potter Store a New York, ecco quando aprirà: FOTO

Un progetto rinviato e infine confermato, il 3 giugno 2021 aprirà a New York il nuovo Harry Potter Store. Un momento a lungo atteso dai fan, considerando la grande attenzione ai dettagli all’interno di questa nuova finestra sul mondo creato da J.K. Rowling. La pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha messo i bastoni tra le ruote all’iniziativa ma ora è tutto pronto al numero 935 di Broadway . Il civico è il primo dei tanti dettagli relativi alla saga fantasy, considerando come il treno per Hogwarts parta proprio dalla piattaforma 9 e ¾ della stazione di King’s Cross.

Harry Potter Store, cosa aspettarsi

I fan di “Harry Potter” hanno ora una nuova tappa da aggiungere alla lunghissima lista dei luoghi da visitare a New York. All’interno dello store vi saranno diviste di Hogwarts personalizzate e bacchette uniche nel loro genere. Oggetti in vendita esclusivamente nel negozio della “Grande Mela”.

Uno store di dimensioni impressionanti, con circa 2mila metri quadrati e tre piani. All’interno sarà possibile individuare ben 15 differenti aeree tematiche. Spazio anche a occasioni uniche, con la postazione dedicata alla prova delle diverse bacchette. Un modo per regalare a grandi e piccini un’esperienza in pieno stile Olivander.

Spazio anche a una ricca esposizione. Oggetti non in vendita che però faranno luccicare gli occhi degli appassionati. Vi saranno infatti le bacchette di Harry, Ron, Hermione e Silente, così come il boccino ‘doro, la scopa di Potter, il diario di Tom Riddle e molto altro. Un negozio-museo da non perdere.

Il 3 giugno tutto questo sarà a disposizione dei fan ma lo store continuerà a proporre novità col passare del tempo. È in fase di sviluppo, ad esempio, un’esperienza in realtà virtuale che porterà i fan a cimentarsi in avventure nel Mondo della Magia.

Con “Caos a Hogwarts” si potrà provare l’esperienza di un viaggio attorno al castello. Con “Maghi in volo”, invece, si salirà a bordo di scope in giro per Londra, sorvolando tetti, strade e il romantico Tamigi. La maggior parte dei prodotti sarà venduta in negozio ma è già attivo lo store online con una ricca scelta.