Da Star Wars a Harry Potter, all'asta i tesori di Hollywood

Il mondo di Hollywood è ricco di memorabilia di ogni genere, provenienti da produzioni celebri, cult o di nicchia. Un mercato che si arricchisce di anno in anno e che vede “Prop Store” come uno dei siti di riferimento per i collezionisti.

A giugno spazio a una grande asta che offrirà al pubblico degli oggetti di scena in grado di far gola a ogni appassionato cinematografico. L’evento durerà tre giorni: 29-30 giugno e 1 luglio. Elementi che verranno battuti per svariate migliaia di dollari, destinati a un pubblico di privilegiati, in grado di vestire tali somme in tesori di questo tipo. Un cimelio che spicca su tutti gli altri non può che essere una fedora indossata da Harrison Ford in “Indiana Jones e il tempio maledetto”. A ciò si aggiungono ben due spade laser dal set di “Star Wars”.

Memorabilia all’asta, cosa aspettarsi

Non soltanto “Indiana Jones” al centro della prossima asta organizzata da “Prop Store”. Ci sarà spazio per un gran numero di celebri franchise, amati in tutto il mondo. Ecco tra cosa sarà possibile scegliere, a patto d’avere le capacità finanziarie per poter concorrere con ricchi collezionisti da ogni continente: