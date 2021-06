In Ungheria è stata approvata una nuova legge che mette al bando la "promozione dell'omosessualità", voluta da Fidesz, il partito del presidente Viktor Orban. Prevede, tra le altre cose, alcuni obblighi per i canali televisivi: trasmettere solo ed esclusivamente in seconda serata e con bollino rosso qualsiasi prodotto in cui si tocchino le tematiche di omosessualità e identità di genere. Da "Billy Elliot" a "Friends", i titoli sensibili sono tanti

In Ungheria è stata approvata una nuova legge contro la "promozione dell'omosessualità" che prevede, tra le altre cose, alcuni obblighi per i canali televisivi.



In caso di film e serie TV in cui si tocchino le tematiche di omosessualità e identità di genere, le televisioni dovranno trasmettere i prodotti artistici solo ed esclusivamente in seconda serata e riportando il bollino rosso, quello che segnala che si tratta di uno show vietato ai minori di 18 anni.



La legge contro la "promozione dell'omosessualità" è stata voluta da Fidesz, il partito di destra ed estrema destra del presidente Viktor Orban.

I titoli cinematografici e televisivi toccati da questa legge sono tanti. Tra i film, compaiono per esempio Harry Potter, Il Diario di Bridget Jones e Billy Elliot, mentre una delle tante serie TV che non saranno più trasmesse in prima serata in Ungheria sarà Friends.



Per adesso è giunta notizia che RTL Klub Hungary, canale televisivo commerciale ungherese, si è adeguato alla nuova legge. Alcuni network non si sono ancora espressi e alcuni non sarebbero d'accordo con le nuove disposizioni. Per le emittenti televisive si parlerebbe di proventi pubblicitari che potrebbero andare in fumo nel caso la legge venisse applicata in modo restrittivo.