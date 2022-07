4/25

Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...", regia di Lina Wertmüller (1973). Il contadino lombardo Antonio Soffiantini, detto "Tunin", che si reca a Roma con l'intento di assassinare Mussolini e finisce per innamorarsi di una prostituta è uno dei personaggi più memorabili interpretati da Giancarlo Giannini. Non a caso l'attore venne premiato a Cannes per la miglior interpretazione maschile

Addio a Lina Wermuller, tutti i film della regista