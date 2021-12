7/23

Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..." (1973) Presentato in concorso al Festival di Cannes, è valso a Giancarlo Giannini il premio per la migliore interpretazione maschile. Ambientato nel 1932, è la storia di un contadino lombardo, che si reca a Roma per assassinare Mussolini. Nella capitale l'uomo entra in contatto con Salomè (Mariangela Melato), una prostituta amante di un anarchico , la quale lo ospita nella casa chiusa. Ma questo incontro cambierà i piani dell'aspirante attentatore