Addio Lina Wertmüller, il cordoglio del mondo dello spettacolo

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

approfondimento

Addio Lina Wertmüller, dai film cult all'Oscar. FOTOSTORIA

L’attrice Carolina Crescentini ha postato un messaggio su Twitter con scritto “Ciao Lina” e un cuore ad accompagnare il testo. Piera Detassis, presidente dei David di Donatello ha scritto: “Onore a Lina Wertmüller, al suo cinema oltre il conformismo di ogni “genere” e gender, mai perbene, grottesco. L‘ho capito tardi, ma che fortuna aver avuto una mamma che mi portava a vedere Mimì metallurgico pur coprendomi gli occhi nella famosa scena in primissimo piano…”. Veronica Pivetti ha scritto un tweet dicendo: “Bellissimo aver lavorato con te, grazie Lina”. Il produttore Aurelio De Laurentiis ha invece scritto: “Voglio ricordare il genio creativo della grande Lina, che ha realizzato con i suoi film traguardi importantissimi per il cinema italiano nel mondo”. Il regista Giovanni Veronesi, su Twitter, ha commentato: "Lina, mia grande amica; (anche se non ti conoscevo) ma lo erano i tuoi film e loro sapevano quanto li ho guardati, per imparare come non essere mai banale e come scherzare su tutto, anche sugli schiaffi".

Rita Pavone: “Sono distrutta”

"Sono distrutta. L'ho vista un mese fa, sono stata a casa sua. È un dolore enorme”, ha detto Rita Pavone, molto legata alla regista romana. Tra le tante collaborazioni, la Wertmuller la diresse nell'indimenticabile 'Gianburrasca' televisivo del 1964. "Per me è stata una seconda mamma, una mamma artistica con la quale io ho iniziato”. Pavone ricorda poi il loro ultimo incontro, un mese fa a Roma: "Stava benissimo, era in forma sul suo divano, le gambe bianche, le unghie laccate, i piedi scalzi. Lei camminava ovunque a piedi scalzi".

Gerini: “Perdiamo un monumento di genialità”

L'attrice Claudia Gerini ha ricordato Lina Wertmüller dicendo: “È una notizia che mi addolora profondamente, il cinema perde un monumento di genialità, intuizione, avanguardia. Ma anche una donna dotata di grande ironia, era avanti anni luce su tutto. Non stava mai ferma, non solo era regista, faceva tutto, anche il tecnico delle luci, controllava i costumi, le battute, un uragano".