7/8 ©Ansa

Nel cinema aveva iniziato come aiuto regista e attrice di Federico Fellini ne "La dolce vita" (1960) e "8" (1962). Il suo esordio come regista arrivò nel 1963 con "I basilischi". Nella foto Sophia Loren e Lina Wertmuller durante le riprese di 'Peperoni ripieni e pesci in faccia'