Cenoni tradizionali, ma anche inconvenienti, risate e, alcune volte, tragedie. Sono moltissime le pellicole che hanno raccontato la notte di San Silvestro, quella in cui l’anno vecchio fa spazio a quello nuovo. Dalla New York innevata di "Sex and the city", fino ai disastri di Fantozzi, ecco alcune delle scene più iconiche e imperdibili