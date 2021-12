I 10 migliori film ambientati a capodanno

3/10 Titanus

Due colossi come Anna Magnani e Totò insieme sul set: accade nel 1960 in Risate di gioia di Mario Monicelli, in cui lei è una donna che cerca nonostante le avversità di celebrare il Capodanno, lui un uomo che vive di espedienti e viene coinvolto da un conoscente per approfittare dei festeggiamenti e mettere a segno qualche furto





