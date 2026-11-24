Come riporta la rivista Variety, il regista adatterà il romanzo western Il cuore d’inverno di Kevin Barry, che racconta l'amore tra il poeta irlandese Tom Rourke e Polly Gillespie, la neo-sposa del capitano di miniera della sua città. Uscirà nel 2028
Come riporta la rivista Variety, Steven Spielberg adatterà il romanzo western Il cuore d’inverno (2024) dello scrittore Kevin Barry e dirigerà il relativo film, che si baserà su una sceneggiatura del regista Paul Thomas Anderson (vincitore nel 2026 del Premio Oscar per la pellicola Una battaglia dopo l’altra) e che includerà nel cast Cillian Murphy, Jessie Buckley e Mark Rylance. Il libro racconta la storia del poeta irlandese Tom Rourke, che si innamora di Polly Gillespie, la neo-sposa del capitano di miniera della sua città. Insieme, i due fuggono a San Francisco, braccati da un gruppo di uomini armati. I produttori del film sono Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Kristie Macosko Krieger e Sara Murphy. I produttori esecutivi sono Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias e Ana Leocha. La pellicola uscirà nel 2028.
IL TEAM
Ecco il team che realizzerà il film:
- Nato il 18 dicembre 1946 a Cincinnati, in Ohio, Steven Spielberg è uno dei registi più importanti della storia del cinema insieme a colleghi come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen e Stanley Kubrick. Nel corso della sua carriera ha vinto tre Premi Oscar, rispettivamente i premi come Miglior regista e per il Miglior film per la pellicola Schindler’s List nel 1994 e il premio per il Miglior regista per il film Salvate il soldato Ryan, oltre a numerosi Golden Globes, Emmy Awards, il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e molti altri riconoscimenti. Le sue pellicole più celebri includolo Lo squalo (1975), I predatori dell’arca perduta (1981), E.T. l’extra-terrestre (1982), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Il colore viola (1985), Indiana Jones e l’ultima crociata (1989), Hook – Capitan Uncino (1991), Jurassic Park (1993), Schindler’s List – La lista di Schindler (1993), Salvate il soldato Ryan (2001), Minority Report (2002), Prova a prendermi (2002), The Terminal (2004), The Fabelmans (2024) e Disclosure Day (2026). Ha inoltre prodotto il film Hamnet – Nel nome del figlio (2025), per il quale Jessie Buckley ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice.
- Nato il 26 giugno 1970 a Los Angeles, Paul Thomas Anderson ha diretto film come Magnolia (1999) e Una battaglia dopo l’altra (2025), che si è aggiudicato sei statuette ai Premi Oscar. Il regista ha ottenuto il particolare i riconoscimenti per il Miglior film, il Miglior regista e la Miglior sceneggiatura non originale. La pellicola Il cuore d’inverno sarà la prima che scriverà senza ricoprire anche il ruolo di regista.
- Nata il 28 dicembre 1989 a Killarney, in Irlanda, Jessie Buckley ha esordito nel cinema nel film Beast (2017). Ha poi recitato nelle serie tv Chernobyl e Fargo e nei film La figlia oscura (2021), per il quale ha ottenuto la candidatura al Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista, e Hamnet – Nel nome del figlio (2025) di Chloé Zhao e con Paul Mescal, per il quale ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista. Ha recentemente recitato nel film La sposa! Di Maggie Gyllenhaal e con Christian Bale e prossimamente apparirà nelle pellicole Hold on to Your Angels con Paul Mescal e Three Incestuous Sisters con Josh O’Connor, Dakota Johnson e Saoirse Ronan.
- Nato il 25 maggio 1976 a Cork, in Irlanda, Cillian Murphy ha recitato nel film 28 giorni dopo (2002) e ha ottenuto la fama mondiale grazie al ruolo di Thomas Shelby nella serie tv Peaky Blinders. Ha collaborato con celebri registi come Christopher Nolan nella trilogia del Cavaliere Oscuro (2005-2012), nel thriller Inception (2010), nel dramma Dunkirk (2017) e nel biopic Oppenheimer (2023), per il quale ha vinto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista. Ha recentemente ripreso il ruolo del boss Thomas Shelby nel film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The Immortal Man, lo spin-off di Peaky Blinders. Prossimamente apparirà nelle pellicole A Quiet Place III e nel terzo e ultimo capitolo della saga 28 anni dopo.
Approfondimento
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L'attrice irlandese, che in questa stagione ha ricevuto molteplici candidature, inclusa quella per il premio Oscar, per 'Hamnet', si è distinta fin dal suo esordio sul grande schermo per i suoi ruoli drammatici. Interprete intensa e versatile, ha lavorato al servizio di numerosi autori. Quest'anno sarà la Sposa di Frankenstein diretta da Maggie Gyllenhaal. Ecco i film e le serie della sua carriera