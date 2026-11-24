Come riporta la rivista Variety, Steven Spielberg adatterà il romanzo western Il cuore d’inverno (2024) dello scrittore Kevin Barry e dirigerà il relativo film, che si baserà su una sceneggiatura del regista Paul Thomas Anderson (vincitore nel 2026 del Premio Oscar per la pellicola Una battaglia dopo l’altra) e che includerà nel cast Cillian Murphy, Jessie Buckley e Mark Rylance. Il libro racconta la storia del poeta irlandese Tom Rourke, che si innamora di Polly Gillespie, la neo-sposa del capitano di miniera della sua città. Insieme, i due fuggono a San Francisco, braccati da un gruppo di uomini armati. I produttori del film sono Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Kristie Macosko Krieger e Sara Murphy. I produttori esecutivi sono Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias e Ana Leocha. La pellicola uscirà nel 2028.