Se domani non torno, il cast del film su Giulia Cecchettin. FOTO

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Nato il 27 febbraio 1974 a Perugia, Filippo Timi lavora nel cinema, nel teatro e nella televisione. Negli anni Novanta ha iniziato la carriera nel mondo del teatro, dove ha collaborato con importanti registi. Negli anni Duemila ha invece ottenuto il successo nel cinema in film come Saturno contro (2007) di Ferzan Özpetek e Come Dio comanda (2008) di Gabriele Salvatores. La consacrazione è arrivata con Vincere (2009) di Marco Bellocchio, per il quale ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello come Miglior attore protagonista.

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