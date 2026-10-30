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Cinema

Oltre il dolore, la vita di Giulia Cecchettin: Sabrina Martina in "Se domani non torno"

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Raccontare Giulia Cecchettin significa restituirle la vita, prima ancora della tragedia che l'ha spezzata. È da qui che parte il lavoro di Sabrina Martina in Se domani non torno, il film di Paola Randi che sceglie di guardare oltre la cronaca per ritrovare la personalità, i sogni e l'ironia di una ragazza. Un ruolo che ha profondamente segnato l'attrice, spingendola a interrogarsi sul patriarcato, sulle relazioni e sulla responsabilità di ciascuno

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