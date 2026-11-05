Se domani non torno, recensione film su storia di Giulia Cecchettin

Prima della tragedia, la famiglia Cecchettin ha già conosciuto il dolore per la morte di Monica, la madre.

Filippo Timi interpreta Gino Cecchettin, restituendo il ritratto di un padre costretto a trasformare il dolore per la perdita della figlia in una battaglia pubblica contro la violenza sulle donne.

Gino ha cercato di ricostruire una quotidianità fatta di lavoro, figli da crescere e piccoli rituali domestici. Elena è all'estero, Davide è ancora al liceo, Giulia sta per laurearsi: la casa è un luogo in cui si prova a ricominciare, senza fingere che la perdita sia scomparsa.

Preparare da mangiare, riuscire a far coincidere gli orari, sedersi tutti insieme: gesti ordinari che diventano una forma di cura. Anche un piatto di pasta al tonno, semplice e quasi improvvisato, racconta il tentativo di un padre di continuare a nutrire i figli, nel senso più letterale e più profondo.

Dopo la scomparsa di Giulia, quei momenti si svuotano. A tavola arrivano cibi pronti, cartoni della pizza, caffè preparati per restare svegli e andare avanti. Non servono grandi discorsi per mostrare cosa sia il lutto: basta osservare come cambia una cucina, come una famiglia smette di abitare i propri gesti con la stessa naturalezza. Randi guarda dentro la casa e lascia che sia la quotidianità a misurare la dimensione dell'assenza.

Il film è liberamente ispirato a Cara Giulia, il libro in cui Gino Cecchettin, insieme a Marco Franzoso, ripercorre il dolore per la perdita della figlia e prova a trasformarlo in un impegno contro la violenza di genere.