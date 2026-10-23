Se domani non torno, Gino Cecchettin: "Importanza raccontare dolore"

Per Gino Cecchettin, raccontare la storia di Giulia è stata una scelta difficile, ma necessaria: perché il dolore condiviso può diventare un percorso di salvezza e aiutare altre persone a trovare il coraggio di chiedere aiuto. Alla conferenza stampa di Se domani non torno, il film di Paola Randi presentato alla Festa del Cinema di Roma, il papà di Giulia ha spiegato perché trasformare una vicenda privata in una testimonianza collettiva può contribuire a cambiare la società

Accettare che la storia della figlia diventasse un film non è stato semplice. Gino Cecchettin è stato ospite alla 21esima Festa del Cinema di Roma in occasione della proiezione del film di Paola Randi Se domani non torno sulla storia di sua figlia Giulia Cecchettin. Ha raccontato di aver trovato una motivazione decisiva nelle parole di una ragazza incontrata in aereo, che lo aveva ringraziato perché, grazie alla storia di Giulia, era riuscita a rimanere in vita. Un incontro che gli ha fatto comprendere ancora una volta quanto raccontare il dolore possa aiutare chi ascolta a riconoscersi in quell'esperienza e a intravedere una possibilità di salvezza. "Alcune cose spesso si vorrebbero custodire nel privato", ha spiegato, ma condividere la propria storia è diventato parte di un impegno più grande, quello della Fondazione Giulia Cecchettin: portare un messaggio di consapevolezza in modo sempre più capillare nella comunità e nel Paese. Perché il dolore non resti chiuso nella dimensione individuale, ma possa trasformarsi in uno strumento per comprendere, prevenire e cambiare.