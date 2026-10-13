Lunedì 26 ottobre alle 21 il Cinema Mexico di Milano ospita Una Tristezza, il cortometraggio sperimentale di Francesca Lolli realizzato con i performer-detenuti di Bollate e l’attrice Benedetta Cesqui. Prima della proiezione, gli interpreti saranno protagonisti di una performance dal vivo: un incontro tra corpi reali e immagini, teatro e cinema. Girato tra bianco e nero e colore, il film dà forma a un sentimento universale, senza pietismi né facili consolazioni. A seguire, incontro con la regista e i protagonisti

«Rendi visibile ciò che, senza di te, forse non sarebbe mai visto». Lo annotava Robert Bresson nelle sue Note sul cinematografo, breviario laico per chiunque sospetti che il cinema non serva a riprodurre il mondo, ma a stanarne l'invisibile. Bresson, peraltro, gli attori non li voleva: preferiva i suoi «modelli», persone prese dalla vita e sottratte a ogni mestiere della recitazione. Ed è una frase che pare scritta apposta per Una Tristezza, il cortometraggio sperimentale che Francesca Lolli, regista e videoartista, ha girato tra il 2025 e il 2026 con i performer-detenuti del quarto reparto della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate. Perché il film non racconta il carcere. Dà un corpo a uno stato d'animo, lo fa camminare, lo fa sostare. E infine lo solleva sulle spalle.

Lo scorso 10 giugno, nel cortile di Bollate, ho assistito a una delle proiezioni del film. Ne ho già raccontato le emozioni, le parole, le voci e persino il tremore delle gambe che mi ha accompagnato alla fine. Ci sono opere che si depositano nella memoria e altre che continuano a lavorarti dentro, sottopelle, quando le immagini hanno smesso da tempo di scorrere. Una Tristezza appartiene a questa seconda, rarissima specie. E adesso si prepara a incontrare un nuovo pubblico, in un luogo dove il confine tra cinema e spettacolo dal vivo è, da sempre, meravigliosamente labile.