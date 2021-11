Tre donne, di Sylvia Plath, quando il cinema diventa poesia

Tratto dal poema dell'autrice americana e presentato al Festival del Cinema di Torino 2021, un viaggio tra immmagini e parole diretto da Bruno Bigoni e Francesca Lolli Condividi

"L'immaginazione al potere" diceva Herbert Marcuse. Uno slogan che si trasfigura in immagini e parole nel film Tre donne, di Sylvia Plath Presentato al 39° Torino Film Festival nella sezione Fuori Concorso/Incubator, e firmato da Bruno Bigoni e Francesca Lolli. Scritto dall'autrice americana nel 1962 e nato come radiodramma. Il poema di Sylvia Plath rinasce attraverso gli oggetti, i luoghi, i gesti, le voci e gli sguardi scelti per rappresentare le storie parallele di tre donne (interpetate da Giulia Battisti, Chiara Buono, Alice Spito) e del loro rapporto con la maternità. Grazie al talento della coppia di registi, i versi di Sylvia Plath si incarnano in fotogrammi che abbacinano lo spettatore.

I sottotitoli, la lingua inglese e quella italiana danzano in quest'opera in cui le sequenze si intersecano come in un vertiginoso "stream of consciousness". La cognizione del dolore, la prigione in cui spesso viene confinata la figura femminile, condannata a essere solo sposa e Madre vengono esplicitate nel film attraverso primi piani, paesaggi e simboli. Con un'assoluta fedeltà al testo originale, Tre donne, di Sylvia Plath è un miracoloso esempio di "cinema di poesia". Parimenti al radiodramma, il film inizia con un "mi sento lenta come il mondo" e finisce con "un po' d'erba, spacca la pietra, verde di vita." E nel mezzo un'epifania di nuvole, fotografie bruciate, paesaggi innevati, cavalli, ospedali. E il risultato è un viaggio dolente e sincero alla scoperta di quelle donne che, a volte, non dicono, mentre sullo sfondo si palesano uomini bidimensionali, senza spessore o costrutto. Sicché un poema scritto quasi sessant'anni fa risulta quanto mai attuale. E grazie alla magia del cinema e alla forza di due cineasti autentici ci restituisce sullo schermo quello che Pasolini chiamava "la scandalosa forza rivoluzionaria del passato".