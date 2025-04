Da Bollate a Cuba, Un film che supera i confini

Il penitenziario meneghino e l'isola Cuba sono separati da 8081 chilometri. Ma il film di Bruno Bigoni e Francesca Lolli annulla le distanze, sgretola i muri, costruisce ponti. Questa è la scandalosa forza rivoluzionaria del cinema non omologato, non riconciliato. E non è un paradosso che il trait d'union tra i due continenti (Europa e America) sia un'opera ambientata in una prigione. L'arte, quando è autentica, viaggia più veloce della luce. E il budget ridotto, non per scelta ma per necessita, si rivela un opzione vincente, quando in cabina di regia troviamo cineasti di talento, i cui lavorini nascono da un’urgenza e non da una vacua velleità, In questo senso aveva ragione il grande Rainer Fassbinder quando affermata nella sua autobiografia “I film liberano la testa: “ Si è liberi solo nelle limitazioni l'augurio, dopo questo riconoscimento internazionale , è che l'opera venga distribuita anche in Italia, nelle sale cinematografiche /o sulle piattaforme, dopo l'anteprima milanese al Filmaker Festival, avvenuta lo scorso novembre. E in fondo, non si tratta di una fatua speranza. Pasolini cancellò questa parola dal suo vocabolario nella celebra intervista con Enzo Biagi datata 1971. Ma del coraggio di immaginare, realizzare, distribuire titoli in cui risplendono le parole del poeta Vladimir Majakovskij: “Il cinema è audacia. Il cinema è un atleta, Il cinema è diffusione di idee”.