“Sai perché mi piacciono gli eroi? Perché cadono da così in alto”: con queste parole Mefisto scherniva Daredevl nella serie a Fumetti Cuore di Tenebra. E il film di Bruno Bigoni e Francesca Lolli è la storia di una caduta, tra violenza e perdita. Un inobliabile viaggio in quello spaventoso Heart of Darkness, già rappresentato da Joseph Conrad nel suo celebre romanzo. Nell’opera, presentata con successo in anteprima al FilmMaker Festival, al posto della giunga, ci sono i muri di una cella. Ma l’orrore resta lo stesso. E questi uomini sanno che l’orrore ha un volto. E talvolta ha l’aspetto di quello che vedono quando si guardano allo specchio. Solo che, a differenza del colonnello Kurtz, non vogliono più farsi amico l’orrore. Come diceva Italo Calvino: "Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E grazie a L’Iliade a Le Troiane di Euripide, questi hollow men (come li avrebbe chiamati Thomas Eliot), riempiono il loro vuoto con le parole scritte da Omero ed Euripide. Recitare è conoscersi. "Date a un uomo una maschera e vi dirà la verità”, suggeriva Oscar Wilde. Sicché, Il Pianto degli eroi, per citare le parole di Bigoni e Lolli risulta “una riflessione profonda sul destino comune di tutti gli esseri umani – la mortalità – e ci induce a considerare la tragicità delle vite perse per il potere e l’arroganza”. Tant’è che terminata la visione del film siamo certi che quelle immagini girate nel carcere di Bollate non andranno perdute come lacrime nella pioggia.

La scandalosa forza rivoluzionaria del passato

Mescolare attori non professionisti e attrici esperte può risultare pericoloso quanto avvicinare la nitroglicerina a una fonte di calore. Ma Bruno Bigoni e Francesca Lolli non sono sprovveduti apprendisti stregoni, ma demiurghi risoluti, capaci di trasformare l’errore in virtù. Basta pensare all’inizio di Il Pianto degli eroi, con quei ciak incerti, con un detenuto che confonde il carcere di Bollate scambiato con San Vittore. Le imperfezioni, gli sguardi in macchina, la rottura della quarta parete aiuta lo spettatore ad abbattere il muro che ci separa da un luogo in cui i muri imperano. Parimenti alla scelta di rinunciare a costumi di scena o a elaborate scenografie. E’ sufficiente un drappo rosso in un mondo in bianco e nero a evocare un sentimento. In questo universo arcaico, riecheggia ancora tutta la potenza del gesto, del verbo, dello sguardo. L’opera non cerca la facile strada dell’astrusa sperimentazione, del simbolismo d’accatto, di quel cinema fastidiosamente arty fatto da furbetti che incapaci di convincere, confondono. Si sa come cantano gli Skiantos. “L’avanguardia alternativa non fa sconti comitiva”. La pellicola, invece, possiede tutta la scandalosa forza rivoluzionaria del passato, cara a Pierpaolo Pasolini. Anche la scelta di far recitare i detenuti nella propria lingua d’origine si rivela una scelta più che vincente. La Babele di idiomi amplifica lo smarrimento, il caso e la follia presenti in ogni conflitto perché la guerra è sempre assenza di comunicazione.