BFI London Film Festival 2026, le star sul red carpet, da Scarlett Johansson a Pattinson
Dal 7 al 18 ottobre il grande cinema internazionale fa tappa nella capitale del Regno Unito per l'annuale kermesse che include le anteprime mondiali di alcuni dei film più attesi di questa stagione e prime proiezioni nazionali di titoli presentati nei mesi scorsi tra Cannes e Venezia. Sul tappeto rosso Olivia Colman, Penélope Cruz, Adam Driver, John Malkovic e molti altri. Una carrellata delle foto più belle dell'evento
A cura di Vittoria Romagnuolo