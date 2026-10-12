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BFI London Film Festival 2026, le star sul red carpet, da Scarlett Johansson a Pattinson

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©Getty

Dal 7 al 18 ottobre il grande cinema internazionale fa tappa nella capitale del Regno Unito per l'annuale kermesse che include le anteprime mondiali di alcuni dei film più attesi di questa stagione e prime proiezioni nazionali di titoli presentati nei mesi scorsi tra Cannes e Venezia. Sul tappeto rosso Olivia Colman, Penélope Cruz, Adam Driver, John Malkovic e molti altri. Una carrellata delle foto più belle dell'evento

A cura di Vittoria Romagnuolo

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