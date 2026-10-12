1/14 ©Getty

Olivia Colman e Andrew Scott, star principali di Elsinore, il nuovo film drammatico di Simon Stone, hanno sfilato per primi sotto i riflettori del red carpet del BFI London Film Festival 2026, kermesse cinematografica che si è aperta il 7 ottobre e che andrà avanti fino al 18 ottobre. Scott è una stella britannica ormai acclamata in tutto il mondo per il suo talento drammatico. Colman, qui in abito lungo bicolor di Zimmermann, è tornata sul red carpet per un altro film di cui è protagonista in questa stagione, Wicker.

20 film da vedere al cinema a ottobre, da Digger a Ragione e Sentimento. FOTO