Universal Pictures ha diffuso una breve anticipazione del nuovo film diretto da Mike Flanagan che mostra i volti dei protagonisti della nuova storia dell'iconico franchise. Il primo trailer ufficiale sarà presentato al New York Comic-Con, questo weekend Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mancano ancora diversi mesi per l'uscita del nuovo film di Mike Flanagan, che aggiungerà un nuovo capitolo cinematografico al franchise de L'Esorcista, ed è ora di iniziare a svelare i dettagli di un film già molto atteso che segnerà il debutto di Scarlett Johansson nel genere horror.

Universal Pictures ha diffuso il primo teaser trailer del film che debutterà a marzo 2027 nelle sale statunitensi e italiane e che ha finalmente un titolo ufficiale: L'Esorcista: Martiri (The Exsorcist: Martyrs).

Pochi secondi per accendere il terrore e la curiosità. Scarlett Johansson cammina nel buio alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Chiwetel Ejiofor è un sacerdote.

Il trailer ufficiale è atteso in Italia per sabato 10 ottobre.

L'attesa per il nuovo film di Mike Flanagan Il 9 ottobre a New York durante il BlumFest, evento dedicato alle anticipazioni delle nuove produzioni targate Blumhouse, la compagnia di produzione specializzata in titoli horror, che si svolge nei giorni del New York Comic-Con, sarà proiettato il primo trailer ufficiale de L'Esorcista: Martiri, il film a cui Mike Flanagan lavora da diversi anni (non è solo il regista ma anche l'autore della sceneggiatura) e che rappresenta un traguardo personale per l'autore che si è distinto per il suo lavoro nel genere horror sia sul grande che sul piccolo schermo (in questi giorni debutta su Prime Video la serie televisiva Carrie, tratta da Stephen King).

L'attesa per il trailer del film è stata colmata con un breve teaser che introduce il pubblico nell'universo del nuovo film che è sì un film horror ma anche un thriller investigativo.

Flanagan ha parlato per la prima volta dei personaggi della sua storia con Esquire, svelando nomi e caratteristiche dei protagonisti.

I dettagli della trama svelati Flanagan ha rivelato che Scarlett Johansson si è calata nei panni della detective della polizia di New York Julie Miller, una madre single di un ragazzino di dodici anni che passa molto tempo lontano dalla famiglia per le sue indagini che scivoleranno in questa avventura dal mondo criminale a quello del paranormale.

La detective investigherà su casi di omicidio legati all'arresto di Father Sunday, un serial killer che ha compiuto delitti ispirandosi al martirio di santi cattolici.

Anche dopo la sua esecuzione gli omicidi proseguiranno. Nelle indagini la protagonista è aiutata da una collega interpretata da Sasha Calle. Il killer ha il volto di John Leguizamo (che si è distinto come Eumeo in Odissea di Nolan). Poi c'è Chiwetel Ejiofor (star di Backrooms) nelle vesti di Padre William, il cappellano del carcere dove viene eseguita l'esecuzione di Father Sunday.

Nella pellicola l'esecuzione non va come ci si attende e il dettaglio oggi appare macabro da discutere per Flanagan che nell'intervista non può fare a meno di fare riferimento al caso (vero) di Christa Pike che sta scuotendo l'opinione pubblica mondiale.

Il cast include anche Laurence Fishburne nei panni di un altro sacerdote, Diane Lane in quelli della madre della protagonista, e Jacobi Jupe, il piccolo Hamnet nel film di Chloe Zhao, in quelli del figlio della detective. Leggi anche L'esorcista, Diane Lane nel cast del film di Mike Flanagan

Le immagini del teaser Mike Flanagan ha detto che il nuovo film del franchise horror non può essere condiderato un remake di uno dei capitoli precedenti in quanto il suo scopo era mettere insieme la tradizione horror della storia intrisa di religiosità che ha terrorizzato generazioni di spettatori, con una trama investigativa che si rifà a classici del genere da Il silenzio degli innocenti a Se7en.

Il suo è un tentativo di offrire al pubblico di oggi una nuova riflessione sul male, filo rosso che attraversa quasi tutta la sua produzione di genere, che chiaramente incuriosisce gli appassionati di horror.

Nel teaser trailer Scarlett Johansson illumina con una torcia uno spazio buio, nel quale si avventura timorosa.

In un'altra inquadratura Chiwetel Ejiofor sta celebrando la messa in una chiesa, vestito con abiti talari.

John Leguizamo, in attesa dell'iniezione letale, fissa i suoi esecutori. Poi, inseguimenti armati, spavento. L'attesa per il film è già alle stelle.