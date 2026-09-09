Amori & incantesimi 2, esce il film con Nicole Kidman e Sandra Bullock

A quasi trenta anni di distanza tornano le iconiche sorelle streghe Sally e Gillian Owens. In questo secondo capitolo sono stati coinvolti anche i figli dell’attrice Sandra Bullock. Dal 10 settembre, sui grandi schermi, tornano le due donne alle prese con una nuova sfida che coinvolgerà anche i più giovani Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 10 settembre esce al cinema Amori & Incantesimi 2. A quasi trent’anni di distanza dal primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a interpretare le due sorelle streghe Sally e Gillian Owens alle prese con una nuova sfida che coinvolgerà anche le nuove generazioni. Questo secondo capitolo è ispirato al romanzo Il libro delle magie di Alice Hoffman, la scrittrice di Giardino delle magie, da cui era stata tratta la prima pellicola.

Dove eravamo rimasti con Amori & Incantesimi Nella pellicola del 1998, diretta da Griffin Dunne, le sorelle Gillian e Sally Owens sono due simpatiche streghe, vittime di un’antica maledizione di famiglia. Ogni uomo che si innamora di una di loro è destinato a morire. Le due sorelle reagiscono alla maledizione in modo diverso: mentre Gillian passa da un uomo all'altro, Sally si innamora perdutamente di Michael, che poi sposa e da cui ha due figlie, Kylie e Antonia. Ma la maledizione fa morire Michael in un incidente. Distrutta, Sally si trasferisce con le figlie a casa delle zie giurando che le bambine non impareranno mai la magia. Dopo una serie di peripezie, a causa di una relazione di Gillian con un uomo violento, le due sorelle riescono a spezzare definitivamente la maledizione. Sally, innamoratasi dell’investigatore Gary Hallett, può finalmente vivere la sua storia con lui. Leggi anche Amori & Incantesimi 2, Nicks e Rodrigo nella colonna sonora del film

La trama di Amori&Incantesimi 2 In Amori & Incantesimi 2 la famiglia Owens è intenta a gestire una vita apparentemente al riparo da tragedie, finché una scoperta legata alle origini della loro magia non fa riaffiorare l'antica maledizione. La quiete familiare si spezza quando la giovane Kylie inizia a manifestare poteri complessi e inaspettati. Nel tentativo di comprendere la propria natura, la ragazza risveglia forze sopite legate al primo incantesimo scagliato nel Seicento dalla capostipite Maria Owens. Per evitare che la maledizione travolga la nuova generazione, Sally, Gillian e le anziane zie devono intraprendere un viaggio che dalle coste del Massachusetts le condurrà nel Regno Unito, proprio nei luoghi in cui la magia della loro stirpe ha avuto origine. Leggi anche Amori & incantesimi 2, il trailer con Nicole Kidman e Sandra Bullock

Il cast e la regia La regia di Amori&Incantesimi 2 è affidata a Susanne Bier. Nel cast, oltre a Sandra Bullock e Nicole Kidman, c’è Joey King che interpreta Kylie Owens, la figlia maggiore di Sally, la cui curiosità verso le radici oscure della famiglia e il manifestarsi di abilità magiche complesse innescano gli eventi principali del film. Maisie Williams veste i panni di Antonia Owens, la figlia minore di Sally. Lee Pace entra nel cast nel ruolo di Ian Wright, uno studioso e accademico specializzato in storia della magia che si lega sentimentalmente a Sally. Solly McLeod interpreta Thomas Lockland, una figura enigmatica legata al passato della stregoneria. Xolo Maridueña completa il gruppo dei nuovi personaggi. A riprendere i ruoli delle eccentriche e protettive zie Bridget "Jet" e Frances "Fran" Owens, ci sono Dianne Wiest e Stockard Channing. La sceneggiatura è stata affidata ad Akiva Goldsman — già co-autore del primo film — in collaborazione con Georgia Pritchett e Kelly Marcel. Leggi anche Practical Magic 2, il primo teaser trailer ufficiale. VIDEO

La produzione del film La fase di riprese principali si è conclusa ufficialmente a metà settembre 2025, come confermato dalle stesse protagoniste sui propri canali social. Il team di produzione ha visto Denise Di Novi affiancare le stesse Sandra Bullock e Nicole Kidman, in veste di produttrici esecutive, a testimonianza di una continuità creativa che intende preservare l'essenza dell'opera originale. Durante l’anteprima a Londra di Amori & Incantesimi 2, Sandra Bullock ha ricordato la parabola del primo capitolo, accolto con un’iniziale freddezza e poi diventato un cult. Il film originale, realizzato con un budget di circa 75 milioni di dollari, si fermò a poco più di 94 milioni al box office mondiale. Anche la critica non elogiò particolarmente la pellicola, mentre il giudizio del pubblico, a distanza di anni, è salito al 73%. L’attrice ha spiegato che lei e Kidman erano convinte di aver realizzato qualcosa destinato a essere amato dal pubblico, ma la reazione iniziale fu molto diversa. Leggi anche Amori & Incantesimi 2, finite le riprese del sequel con Kidman-Bullock