Magia e caos stanno per tornare al cinema, secondo una formula prodigiosa che ha incantato il grande pubblico fin dal 1998, anno in cui Nicole Kidman e Sandra Bullock si sono affermate come streghe sul grande schermo, interpretando personaggi diventati iconici, Gillian e Sally Owens, sorelle ma anche eredi di poteri speciali e di antiche maledizioni.



I loro amori morivano in maniera inesorabile nel primo film diretto da Griffin Dunne e questo infausto destino continua a perseguitare le donne di casa Owens che, comunque, non hanno smesso di credere nel lieto fine e, soprattutto, di combinare pasticci.

"Andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?", chiede Bullock/Sally a sua sorella Gillian/Kidman in una delle scene del primo teaser trailer, diffuso anche in italiano e disponibile in testa a questo video articolo.

L'altra, che continua ad essere la più ottimista del duo, sgrana gli occhi quando la cinica Sally ironizza sul fatto che adesso le cose potrebbero andare "Ancora meglio".

Nuova famiglia, vecchie maledizioni

Sandra Bullok e Nicole Kidman hanno iniziato al CinemaCon di Las Vegas la promozione di Practical Magic 2, nuovo capitolo della commedia romantica e fantasy del 1998 che le ha consacrate icone dell'universo whimsy, che celebra il lato stravagante del mondo gotico, soprattutto in termini di approccio estetico alla vita e fashion.

Per l'attesa nuova avventura delle streghe Owens, la storia proviene da un altro libro di Alice Hoffman, The Book of Magic e di magia nel teaser ce n'è parecchia.

Cucchiaini mossi da mani invisibili girano tazze di bevande calde e volumi dal sapore antico scintilano di arcani poteri.

La nuova missione delle Owens è salvare la loro famiglia, con l'aiuto delle zie ormai anziane, Stockard Channing e Dianne Wiest, che riprendono i loro ruoli storici.

New entry, le giovani Maisie Williams e Joey King, alle prese con i primi amori, proprio come lo sono state Kidman e Bullock.

Una storia del tutto nuova ma che profuma degli stessi odori del Connecticut rurale e del mitico cottage delle Owens che, di notte, si trasforma in un vero e proprio tempio magico.

Nel trailer c'è spazio anche per Lee Pace, altra new entry del cast.

La pellicola arriverà nelle sale di tutto il mondo in autunno, in tempo per la Halloween Season.