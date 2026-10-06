Pino Daniele, Sofia si è laureata e ha dedicato la tesi al papà

Sofia Daniele ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma. Nella sua tesi, ha definito il defunto padre "custode dei suoi sogni e fonte di ispirazione per ogni traguardo raggiunto"

Non è la prima volta che Sara usa i propri profili per ricordare il padre: nel corso degli anni ha condiviso spesso pensieri e immagini legate a lui, tra cui una foto che la ritraeva proprio insieme a Sofia e al cantautore. Quando Pino Daniele è morto, Sofia aveva da poco compiuto quindici anni. A distanza di oltre un decennio, la sua presenza continua a essere centrale nella vita delle figlie .

Sofia, che ha 25 anni, ha discusso la tesi nei giorni scorsi presso l'ateneo romano. A rendere pubblica la notizia è stata la sorella maggiore Sara , che ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie della festa . Tra le immagini compare anche la pagina con la dedica scritta all'inizio dell'elaborato, che ha subito emozionato i fan del cantautore.

Nella parte finale del testo, Sofia richiama anche il legame del padre con la musica, una passione che lui considerava qualcosa di estremamente importante e che lei promette di proteggere: "la musica è una cosa seria ", scrive, assicurando che conserverà con dedizione e affetto l'insegnamento ricevuto. Un pensiero che va oltre il ricordo personale e che sembra raccogliere l'eredità artistica di uno dei musicisti più amati del panorama italiano.

Per un momento così importante del suo percorso, il pensiero della giovane è andato subito a papà Pino Daniele . La dedica che apre la tesi comincia con le parole "A mio papà, custode dei miei sogni ", e prosegue descrivendo il cantautore come l'ispirazione dietro ogni obiettivo raggiunto e come la più grande fortuna della sua vita.

Sofia Daniele , figlia del cantautore napoletano scomparso nel 2015, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma . Nella sua tesi ha inserito una dedica commossa al padre , definito custode dei suoi sogni e fonte di ispirazione per ogni traguardo raggiunto. A condividere gli scatti della giornata sui social è stata la sorella Sara.

Una grande famiglia e un'eredità musicale

Sara e Sofia sono nate dal matrimonio tra il musicista e Fabiola Sciabbarrasi, da cui è arrivato anche il figlio Francesco. Dal primo matrimonio con Dorina Giangrande, Pino Daniele aveva avuto invece Cristina e Alessandro.

Nato a Napoli il 19 marzo 1955, l'artista è morto per un infarto il 4 gennaio 2015. Nel corso della sua carriera ha saputo fondere il blues, il jazz e il rock con la tradizione partenopea, creando uno stile unico e riconoscibile. Tra le tappe più celebri, l'apertura del concerto di Bob Marley allo stadio San Siro di Milano e le collaborazioni con artisti internazionali come Richie Havens. Il suo brano più famoso, Napule è, fu composto quando aveva appena diciotto anni ed è diventato nel tempo un vero e proprio inno della sua città. Un patrimonio che, come promette Sofia nella sua dedica, la famiglia continuerà a custodire.