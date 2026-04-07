È arrivata la pronuncia della corte d’Appello di Roma a dipanare la questione tra gli eredi di Pino Daniele che vedeva contrapposti da una parte il figlio primogenito con richiesta di denaro in base a un presunto "accordo verbale" e dall’altra la seconda moglie con una contro-richiesta relativa ai diritti d’autore e i diritti connessi sull’opera. L’indimenticato artista napoletano, morto a 60 il 4 gennaio del 2015 a causa di una crisi cardiaca, bene consapevole dei suoi problemi di salute, aveva lasciato tutte le indicazioni già nel 2012 quando aveva depositato da un notaio il suo testamento rimasto segreto, fino alla sua morte. Come spiega il Corriere delle Sera , i giudici romani hanno fatto sì che le sue volontà venissero rispettate alla lettera nei due gradi di giudizio senza concedere "interpretazioni".

I contenziosi

“Al centro del contenzioso giudiziario – si legge nell’articolo del quotidiano -, iniziato nel 2017 e terminato in primo grado nel 2022, e in secondo grado nei giorni scorsi, ci sono i punti 7 e 9 del testamento di Pino Daniele e un accordo tra il primogenito e la seconda moglie dell’artista partenopeo di cui però non sono emerse prove in aula. In questo procedimento il figlio primogenito, in pratica, chiedeva alla seconda moglie del padre, Fabiola Sciabbarrasi, la restituzione di 61 mila euro, più 100 mila euro per inadempimento dell'accordo, mentre la donna a sua volta voleva la comproprietà, pro quota, di tutti i diritti di Pino Daniele, d'autore e connessi. I giudici hanno però respinto entrambe le richieste”. Nelle volontà di Pino Daniele c’era la seguente suddivisione: lasciare ad Alessandro e Cristina, nati dalla prima moglie Dorina Giangrande, i diritti d’autore e i diritti connessi, mentre a Sara, Sofia e Francesco, nati dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, e a Sciabbarrasi stessa, i diritti d’autore (ma non i diritti connessi) e tutti gli altri beni mobili. Secondo i giudici il volere del musicista partenopeo è ben chiaro nel testamento, motivo per cui hanno pronunciato la sentenza, contro la quale, se vorranno, gli eredi potranno ricorrere in Cassazione.