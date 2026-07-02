Je So' Pazzo, ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele

Un nuovo tassello nel racconto cinematografico dedicato a una delle figure più influenti della musica italiana. Diretto da Nicola Prosatore e interpretato da Massimiliano Caiazzo, il film si prepara a debuttare nelle sale italiane il 15 ottobre 2026, portando sul grande schermo un ritratto intenso e stratificato del grande Pino Daniele

È stato diffuso oggi da 01 Distribution il trailer ufficiale del film Je So Pazzo, il nuovo lavoro cinematografico diretto da Nicola Prosatore con protagonista Massimiliano Caiazzo dedicato a Pino Daniele. .Je So Pazzo si presenta come un nuovo tassello nel racconto cinematografico dedicato a una delle figure più influenti della musica italiana. Il film si prepara a debuttare nelle sale italiane il 15 ottobre 2026, portando sul grande schermo un ritratto intenso e stratificato di Pino Daniele. L’opera si colloca nel solco delle narrazioni biografiche che non si limitano alla semplice ricostruzione degli eventi, ma cercano piuttosto di restituire la complessità interiore di un artista, mettendo in dialogo la dimensione pubblica del successo con quella privata delle fragilità.

In questo quadro, la pellicola si distingue per un’impostazione dichiaratamente emotiva e riflessiva, capace di attraversare le luci e le ombre di una voce che ha segnato profondamente la storia musicale italiana. A rendere ancora più centrale questa prospettiva è un’idea guida che attraversa l’intero progetto: “la musica è circolare”, principio che diventa chiave di lettura dell’esistenza artistica e umana di Pino Daniele.

Un trailer che svela l’identità del progetto

È stato diffuso oggi da 01 Distribution il trailer ufficiale del film, offrendo le prime immagini di JE SO’ PAZZO, il nuovo lavoro diretto da Nicola Prosatore con protagonista Massimiliano Caiazzo. L’attore affronta il ruolo di Pino Daniele attraverso un percorso di trasformazione fisica e interpretativa particolarmente intenso, finalizzato a restituire non soltanto l’aspetto esteriore del cantautore, ma anche la sua dimensione più intima, emotiva e creativa.

Il film si propone così come un esercizio di immedesimazione profonda, in cui la ricostruzione del personaggio passa attraverso una ricerca rigorosa e sensibile, volta a coglierne tanto i tratti riconoscibili quanto la complessità interiore.

Origine e produzione dell’opera

Il progetto cinematografico trae ispirazione dal libro Pino Daniele. “Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” di Alessandro Daniele. La produzione è affidata a Filippo Valsecchi ed è realizzata da Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema.

L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 15 ottobre 2026, con distribuzione a cura di 01 Distribution. Il film dedicato al bluesman partenopeo si configura come un racconto che alterna dimensione intima e respiro collettivo, restituendo il profilo di un artista capace di attraversare generazioni e linguaggi musicali.

L’idea centrale: la musica come ciclo continuo

Al centro della narrazione si colloca un concetto essenziale e al tempo stesso profondamente simbolico: “la musica è circolare”. Questa idea diventa il fulcro attraverso cui leggere il percorso umano e artistico di Pino Daniele, figura sospesa tra due identità complementari.

Da un lato Pinotto, il ragazzo cresciuto nei vicoli di Napoli, segnato dall’esperienza della periferia e delle sue contraddizioni; dall’altro Pino, il cantautore che ha saputo trasformare fragilità personali e desiderio di libertà in un patrimonio artistico destinato a superare il tempo. La sua eredità continua infatti a dialogare con epoche diverse, mantenendo intatta la capacità di parlare al pubblico con autenticità.

Cast e costruzione del racconto

Il film, scritto dal regista insieme a Carlo Salsa ed Edoardo Puma, riunisce un ampio cast composto da Massimiliano Caiazzo, Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Leonardo Bianconi, Monica Nappo e con Antonia Truppo e con Giampiero De Concilio e con la partecipazione di Massimiliano Rossi, Demi Licata, Mirko Della Vecchia, Riccardo Betteghella, Andrea Garofalo, Luca Chikovani, Yuri Pascale Langer, Ettore Mirabilia, Matteo Trapanese, Michele Gargiulo.

La struttura corale del progetto contribuisce a delineare un racconto che non si limita alla figura centrale, ma costruisce un contesto umano e relazionale attorno al protagonista, amplificando la dimensione emotiva della narrazione.

Il sostegno istituzionale e produttivo

L’opera è realizzata e distribuita con il contributo del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e di Regione Campania – Piano per la cultura e il turismo 2024/2025 DGRC 616 del 14/11/2024 e DGRC 217 del 17/04/2025 Racconti di Campania. Questo sostegno istituzionale si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale e audiovisivo legato al territorio.

Sinossi: tra ascesa, conflitti e ricerca di sé

Je So’ Pazzo propone un ritratto intenso di Pino Daniele, descritto come un’anima ribelle nata nei vicoli di Napoli e capace di rivoluzionare la musica italiana attraverso la fusione di blues, jazz e tradizione partenopea. Il racconto segue la sua ascesa, a partire dagli anni difficili dell’infanzia segnata dall’abbandono, fino al concerto del 1981, diventato un evento leggendario davanti a 200.000 persone.

Nel percorso narrativo emergono con forza le tensioni familiari, le fragilità personali e gli amori profondi che attraversano la vita del protagonista. La musica diventa il linguaggio privilegiato attraverso cui Pino Daniele riesce a esprimere ciò che non può essere detto a parole. Tuttavia, il successo introduce nuove complessità: il rapporto irrisolto con il padre, il peso delle aspettative e il rischio di ripercorrere schemi già vissuti.

La narrazione non si limita a celebrare la carriera di un musicista straordinario, ma si concentra soprattutto sull’uomo, sulla sua continua lotta interiore e sulla ricerca di una possibile riconciliazione con le proprie radici. Al centro rimane anche il legame profondo con una città, Napoli, che non ha mai smesso di attenderlo e che continua a rappresentare uno dei poli emotivi fondamentali della sua storia.