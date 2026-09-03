Amori & Incantesimi 2, Nicks e Rodrigo nella colonna sonora del film

La pellicola, diretta da Susanne Bier, vedrà protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Presenti anche Stockard Channing e Dianne Wiest. Inoltre, nel cast Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod

Stando a quanto annunciato da Rolling Stone , Olivia Rodrigo e Stevie Nicks saranno nella colonna sonora della pellicola Amori & Incantesimi 2 con protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Nel cast anche Stockard Channing e Dianne Wiest. Dietro la macchina da presa Susanne Bier.

amori e incantesimi 2, i dettagli della colonna sonora

Rolling Stone ha confermato la presenza di Olivia Rodrigo e Stevie Nicks nella colonna sonora di Amori & Incantesimi 2, in uscita a quasi vent’anni di distanza dal primo film diretto da Griffin Dunne. Stando a quanto rivelato, Olivia Rodrigo sarà presente con il brano The Cure, tratto dall’album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, uscito nel giugno di quest’anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale US Billboard 200. Nel film anche Stevie Nicks con Landslide.

Amori & Incantesimi 2 vedrà protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman (FOTO). Presenti anche Stockard Channing e Dianne Wiest. Inoltre, nel cast Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod. Questa la sinossi ufficiale della pellicola: “Un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l’oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all’insegna di divertimento, magia e caos”. Dietro la macchina da presa Susanne Bier. Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel hanno firmato la sceneggiatura basata sul romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra pochi giorni, più precisamente giovedì 10 settembre.