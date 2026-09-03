Amori & Incantesimi 2, Nicks e Rodrigo nella colonna sonora del film

Amori & Incantesimi 2, Stevie Nicks e Olivia Rodrigo nella colonna sonora del filmCinema
La pellicola, diretta da Susanne Bier, vedrà protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Presenti anche Stockard Channing e Dianne Wiest. Inoltre, nel cast Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod
Stando a quanto annunciato da Rolling Stone, Olivia Rodrigo e Stevie Nicks saranno nella colonna sonora della pellicola Amori & Incantesimi 2 con protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Nel cast anche Stockard Channing e Dianne Wiest. Dietro la macchina da presa Susanne Bier.
amori e incantesimi 2, i dettagli della colonna sonora
Rolling Stone ha confermato la presenza di Olivia Rodrigo e Stevie Nicks nella colonna sonora di Amori & Incantesimi 2, in uscita a quasi vent’anni di distanza dal primo film diretto da Griffin Dunne. Stando a quanto rivelato, Olivia Rodrigo sarà presente con il brano The Cure, tratto dall’album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, uscito nel giugno di quest’anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale US Billboard 200. Nel film anche Stevie Nicks con Landslide.
Amori & Incantesimi 2 vedrà protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman (FOTO). Presenti anche Stockard Channing e Dianne Wiest. Inoltre, nel cast Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod. Questa la sinossi ufficiale della pellicola: “Un mondo ricco di intrighi al chiaro di luna e di potente magia ancestrale, mentre le sorelle Owens devono affrontare l’oscura maledizione che minaccia di distruggere per sempre la loro famiglia, in un imperdibile evento cinematografico all’insegna di divertimento, magia e caos”. Dietro la macchina da presa Susanne Bier. Akiva Goldsman, Georgia Pritchett e Kelly Marcel hanno firmato la sceneggiatura basata sul romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra pochi giorni, più precisamente giovedì 10 settembre.
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Amori & incantesimi 2, il trailer con Nicole Kidman e Sandra Bullock
Dopo l’affermazione con i Fleetwod Mac, Stevie Nicks ha dato il via a una carriera solista di successo, ricordiamo gli album Bella Donna, Rock a Little e The Other Side of the Mirror. Olivia Rodrigo (FOTO) è tra le artiste più seguite dell’attuale scena musicale, tra i suoi brani troviamo Good 4 U, Traitor, Brutal e Drop Dead. Nonostante le giovane età, la cantante ha già conquistato tre statuette ai Grammy Awards: Best New Artist, Best Pop Vocal Album per Sour e Best Pop Solo Performance per Drivers License.
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I Wonder Pictures/Webphoto - Ipa/Fotogramma - Lucky Red/Webphoto - 01 Distribution/Webphoto
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Un mese ricco di nuove storie con pellicole attese ed importanti. Dall'ultima sorprendente opera di e con Olivia Wilde al sequel del fantasy con Nicole Kidman e Sandra Bullock, un cult della 'Spooky Season'. Poi, film d'azione, horror - tra cui spicca 'Train to Busan', da godersi sul grande schermo - a commedie e film d'animazione. Senza contare i tanti arrivi dalla Mostra del Cinema di Venezia, inclusi alcuni dei titoli italiani in Concorso per il Leone d'Oro A cura di Vittoria Romagnuolo