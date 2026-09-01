Naomi Watts riceverà il Premio Donostia al Festival di San Sebastián

L'attrice britannica sarà insignita del riconoscimento che celebra una carriera lunga cinque decenni tra cinema d’autore, horror, blockbuster e televisione. La diva di Hollywood verrà premiata il 19 settembre 2026, nella stessa cerimonia dedicata al regista Werner Herzog Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Naomi Watts sarà tra le protagoniste dell’edizione 2026 del Festival del cinema di San Sebastián, lo Zinemaldia (la denominazione ufficiale in spagnolo è Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián e quella in euskera Donostiako Nazioarteko Zinemaldia, infatti). L’attrice inglese riceverà il premio Donostia, uno dei principali riconoscimenti assegnati dalla manifestazione basca, al termine di una carriera che si estende per cinque decenni e attraversa generi e linguaggi molto diversi. Nel suo percorso professionale hanno trovato spazio tanto film diventati titoli di culto quanto grandi produzioni destinate al pubblico internazionale. Il riconoscimento arriva dopo una carriera costellata di candidature ai principali premi dell’industria cinematografica e televisiva. Naomi Watts è stata infatti candidata due volte agli Oscar e ai Golden Globe, oltre che ai BAFTA, ai Goya e agli Emmy. Il Festival di San Sebastián ha descritto l’attrice come “una delle attrici più talentuose e riconoscibili della sua generazione”.

Da Mulholland Drive a una carriera internazionale Uno dei momenti decisivi nella carriera di Naomi Watts è legato a Mulholland Drive di David Lynch. Durante l’inverno del 1999, mentre erano in corso le riprese di una delle scene più memorabili del film, l’allora poco conosciuta attrice riuscì a ottenere un insolito applauso da parte della troupe presente sul set, compreso lo stesso Lynch. L’interpretazione nel dramma onirico avrebbe rappresentato un passaggio fondamentale per la carriera di Watts. L’attrice ha ricordato proprio David Lynch come il regista che contribuì a farla decollare professionalmente. Mulholland Drive è stato inoltre considerato dal New York Times il secondo miglior film di questo secolo, oltre a essere stato ampiamente elogiato dalla critica specializzata. Approfondimento All's Fair: il legal drama con Naomi Watts su Disney+

Dall’horror ai grandi successi Nel corso della sua carriera Naomi Watts ha alternato produzioni molto diverse tra loro. Tra gli esempi citati dal Festival di San Sebastián figura The Ring, che appartiene al genere horror, accanto a The Impossible di Juan Antonio Bayona, grande successo di pubblico. L’attrice ha inoltre lavorato in televisione con Ryan Murphy, partecipando a Feud. Il suo percorso comprende quindi cinema d’autore, film di genere, produzioni di grande successo e serie televisive. I registi con cui ha lavorato Tra i registi di rilievo incontrati da Naomi Watts nel corso della carriera figurano Alejandro Iñárritu, con cui ha lavorato in 21 grammi e Birdman, Michael Haneke, Woody Allen e Noah Baumbach. Questa varietà di collaborazioni accompagna un percorso professionale che il Festival di San Sebastián ha scelto di celebrare proprio attraverso il premio Donostia. Approfondimento American Love Story, Naomi Watts e Paul Kelly nel cast della serie tv

La cerimonia del 19 settembre La consegna del riconoscimento è fissata per il 19 settembre 2026. Al termine della cerimonia sarà proiettato La esposa perfecta di Ben Shirinian, film nel quale Naomi Watts figura nel cast. La storia segue un giovane giornalista del NYT che scopre la possibile presenza di un ex ufficiale nazista nel Queens e, nel frattempo, stringe amicizia con la moglie dell’uomo sospettato. Anche Werner Herzog riceverà il Donostia Naomi Watts non sarà l’unica destinataria del premio Donostia durante l’edizione 2026 del Festival di San Sebastián. La manifestazione aveva già annunciato ad agosto che il primo riconoscimento sarebbe stato assegnato a Werner Herzog, regista, sceneggiatore, produttore e attore. Nel corso degli anni il premio è stato attribuito a numerose personalità di primo piano del cinema internazionale. Tra gli omaggiati figurano Gregory Peck, Bette Davis, Lauren Bacall, Francis Ford Coppola, Agnès Varda, Catherine Deneuve e Pedro Almodóvar. Approfondimento Mostra Cinema Venezia 2025, Werner Herzog Leone d'Oro alla carriera