Toy Story 5, la data di uscita del film d'animazione Pixar su Disney+

La pellicola arriverà in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 23 settembre 2026, dopo un debutto cinematografico da 160 milioni di dollari. Il quinto capitolo della saga Pixar ha già superato il miliardo di dollari al botteghino e introduce una nuova sfida per Woody, Buzz Lightyear, Jessie e gli altri giocattoli: l’arrivo di un tablet chiamato Lilypad Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda sono pronti a lasciare nuovamente il grande schermo per approdare in streaming: Toy Story 5 sarà disponibile su Disney+ dal 23 settembre 2026, dando così al pubblico una nuova occasione per ritrovare i protagonisti della saga Pixar a pochi mesi dall’uscita cinematografica. Il quinto capitolo della serie animata ha debuttato nelle sale il 19 giugno scorso con un risultato particolarmente significativo: 160 milioni di dollari nel primo fine settimana. Il dato ha rappresentato la migliore apertura cinematografica dell’anno e il secondo miglior debutto di sempre negli Stati Uniti per un film d’animazione, alle spalle di Gli Incredibili 2, che aveva raggiunto 182,6 milioni di dollari.

Un nuovo traguardo al box office La corsa nelle sale ha portato Toy Story 5 oltre la soglia del miliardo di dollari. Il film è diventato così il terzo capitolo della saga a superare questa cifra, dopo Toy Story 3 del 2010 e Toy Story 4 del 2024. Il risultato dell’apertura lo colloca inoltre al terzo posto tra i migliori debutti di giugno, dietro Jurassic World di Universal, che nel 2015 aveva incassato 208,8 milioni di dollari, e ancora una volta Gli Incredibili 2. La sfida tra giocattoli e tecnologia Il nuovo film introduce un elemento destinato a mettere in difficoltà il gruppo di giocattoli: la tecnologia. La storia viene infatti descritta come un incontro tra il mondo di Toy Story e quello dei dispositivi tecnologici. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e gli altri devono confrontarsi con Lilypad, un nuovo tablet che arriva con idee molto diverse dalle loro su ciò che sarebbe meglio per la loro bambina, Bonnie. L’ingresso del dispositivo rischia di cambiare radicalmente il modo in cui Bonnie vive il momento del gioco. La domanda al centro della storia è quindi se il tempo dedicato al gioco potrà tornare a essere quello di prima. Approfondimento Toy Story 5, la scena tagliata con l'incontro tra Jessie ed Emily

La squadra dietro il quinto capitolo A dirigere Toy Story 5 è Andrew Stanton, affiancato come co-regista da Kenna Harris. La produzione è affidata a Lindsey Collins e Jessica Choi. La sceneggiatura è firmata da Stanton e Harris, mentre la storia originale è di Andrew Stanton. Le voci dei protagonisti Il cast vocale riunisce diversi interpreti già legati all’universo di Toy Story e nuove presenze. Tra le voci del cast originale figurano Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, insieme a Conan O’Brien, Scarlett Spears, Greta Lee, Shelby Rabara e Mykal-Michelle Harris. Il ritorno in streaming permetterà di ritrovare Woody, Buzz Lightyear, Jessie e gli altri personaggi mentre affrontano una minaccia molto diversa da quelle incontrate nei precedenti capitoli. Approfondimento Toy Story 5 supera gli 800 milioni di dollari nel mondo