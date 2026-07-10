Il quinto capitolo della saga di "Toy Story" ha raggiunto il traguardo degli 808,6 milioni di dollari di incassi globali a tre settimane dal debutto. Il film ha totalizzato 381 milioni di dollari negli Stati Uniti e 427,3 milioni nei mercati internazionali. Con questi numeri, la pellicola si posiziona come terza uscita di Hollywood del 2026, dietro a "The Super Mario Galaxy Movie" e al biopic "Michael"