Il quinto capitolo della saga di "Toy Story" ha raggiunto il traguardo degli 808,6 milioni di dollari di incassi globali a tre settimane dal debutto. Il film ha totalizzato 381 milioni di dollari negli Stati Uniti e 427,3 milioni nei mercati internazionali. Con questi numeri, la pellicola si posiziona come terza uscita di Hollywood del 2026, dietro a "The Super Mario Galaxy Movie" e al biopic "Michael"
"Toy Story 5", uscito nelle sale a metà giugno, prosegue la sua corsa commerciale registrando risultati significativi. Il film ha ottenuto un weekend di apertura da 160 milioni di dollari, stabilendo il miglior esordio nella storia trentennale del franchise, superando il precedente record di 120 milioni fissato da "Toy Story 4". Si tratta inoltre del secondo miglior debutto per un film d'animazione, preceduto solo da "Gli Incredibili 2" del 2018.
Le prospettive del mercato
Il film, prodotto con un budget di 250 milioni di dollari, ha già ampiamente coperto i costi di produzione attraverso i soli ricavi cinematografici. Analizzando l'andamento attuale e confrontandolo con le performance dei titoli usciti nella primavera 2026, si prevede che il quinto capitolo possa superare "The Super Mario Galaxy Movie" (1,009 miliardi di dollari) e il biopic "Michael" (991 milioni di dollari). L'obiettivo strategico è superare gli 1,07 miliardi di "Toy Story 4".
Background del franchise
Il brand "Toy Story" rappresenta una delle proprietà intellettuali più rilevanti per Disney e Pixar. Oltre ai riscontri economici legati alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il marchio genera stabilmente oltre un miliardo di dollari all'anno grazie a un ecosistema che comprende vendite al dettaglio, prodotti di consumo, videogiochi ed editoria.
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