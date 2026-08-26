The Last Sunrise - L'estate delle prime volte, il cast del film su Prime Video. FOTO
La commedia amorosa approdata sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) porta sullo schermo una storia romantica ambientata a Maiorca. Il film segue una giovane studentessa alle prese con una malattia cronica. Al centro del racconto ci sono anche una vacanza, un amore inatteso e alcuni segreti di famiglia. Il cast riunisce Maia Reficco, Fernando Lindez ed Eva Longoria. Scopriamo tutto sugli attori e i personaggi che interpretano