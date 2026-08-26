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The Last Sunrise. L'estate delle prime volte porta sullo schermo una storia romantica ambientata a Maiorca. Il film, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) segue una giovane studentessa alle prese con una malattia cronica. Al centro del racconto ci sono anche una vacanza, un amore inatteso e alcuni segreti di famiglia. Il cast riunisce Maia Reficco, Fernando Lindez ed Eva Longoria. Scopriamo chi sono gli attori e i rispettivi personaggi.

The Last Sunrise. L’estate delle prime volte, trailer e cosa sapere sul film Prime Video