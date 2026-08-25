The Dog Stars, esce il nuovo film di Ridley Scott: le 5 cose da sapere

Il 26 agosto esce al cinema l’atteso film post-apocalittico del regista di Alien, Blade Runner e The Martian che, secondo i critici, con quest’ultima pellicola ha fatto “qualcosa di unico”. Tra i protagonisti ci sono Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Per gli amanti dei film post apocalittici e per i fan di Ridley Scott l’attesa è finita: mercoledì 26 agosto esce al cinema The Dog Stars - Le stelle dopo la fine. Ultima fatica del regista di Alien, Blade Runner e Sopravvissuto - The Martian, la pellicola vede nel cast Jacob Elordi, affiancato da Josh Brolin e Margaret Qualley. Il protagonista Hig è tra i pochi sopravvissuti a un virus che ha quasi estinto l’umanità. Tra le curiosità, il film è stato quasi interamente girato in Italia. Ecco cosa sapere.

La trama di The dog stars - Le stelle dopo la fine La trama di The Dog Stars - Le stelle dopo la fine è basata sul romanzo omonimo del 2012 di Peter Heller. La storia è ambientata nel 2035 a Eerie, in Colorado, all'indomani di una devastante pandemia influenzale che ha quasi spazzato via l'umanità. Il film è incentrato su Hig, un ex pilota civile, e Bangley, un ex Marine temprato dalle avversità, mentre affrontano minacce esterne e coltivano la speranza di una vita migliore oltre i confini del luogo in cui vivono. Hig e Bangley si proteggono nella fattoria efficiente e isolata che si sono costruiti, su una pista di atterraggio deserta. Bangley non vuole muoversi, mentre Hig, insieme all'amato cane Jasper, compie spesso missioni di ricognizione con il suo aereo, consegnando provviste a una vicina comunità mennonita e cercando altri esseri umani non contagiati. Un atterraggio inaspettato lo porta alla casa, nascosta in un canyon, del diffidente Pops e di sua figlia Cima, con cui si ritroverà a scoprire una terrificante verità. Leggi anche The Dog Stars-Le Stelle Dopo la Fine, al cinema con Ridley Scott

Il cast del film A interpretare i protagonisti del film sono Jacob Elordi nei panni di Hig e Josh Brolin in quelli del veterano Bangley. A loro si affiancano Margaret Qualley nel ruolo di Cima, una giovane dottoressa che riscuote l’interesse sentimentale di Hig e Guy Pearce in quello di Pops, il padre di Cima ed ex Navy SEAL, forza speciale della marina militare degli Stati Uniti. Completano il cast Allison Janney e Benedict Wong. Riguardo al casting, a novembre 2024, in realtà, era stato annunciato che Paul Mescal era in trattative avanzate per recitare nel film. Tuttavia, a causa di conflitti di programmazione, nel gennaio 2025 si è diffusa la notizia che Jacob Elordi era in trattative preliminari per sostituire Mescal. A febbraio 2025, Margaret Qualley, Josh Brolin e Guy Pearce si sono uniti al cast, seguiti a maggio 2025 da Benedict Wong. Leggi anche The Dog Stars, trailer e uscita del film di Ridley Scott

La pellicola girata in Italia The Dog Stars è stato girato principalmente in Italia, tra montagne e boschi in varie location, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Abruzzo al Lazio, con una parte della lavorazione anche a Cinecittà. Le riprese sono iniziate a Bordano nell'aprile 2025. Dal 12 al 16 maggio, il set si è spostato a Cansiglio, un altopiano della fascia prealpina. Nello stesso mese, si è scesi più a Sud, in Abruzzo ad Avezzano e a Ovindoli. A giugno, la produzione è arrivata a Roma, dove le riprese hanno avuto luogo presso gli studi di Cinecittà, a Casal Bernocchi e all'EUR. Le riprese si sono concluse alla fine di giugno 2025, nella cornice naturale del Bosco Macchia Grande a Manziana, vicino a Roma. Alcune scene del film sono state girate anche ai Pinewood Studios. Leggi anche Ridley Scott a Roma all'Eur gira film post-apocalittico The Dog Stars

Ridley Scott sull’idea del film Parlando di The Dog Stars, Ridley Scott ha evidenziato che “non vuole essere un documentario: il suo compito è intrattenere, ma l'intrattenimento deve anche stimolare la riflessione. Non si può semplicemente stare lì a sorridere guardando un film stupido. La cosa più bella è quando una storia inizia a parlarti”. Nella trama il regista ha sostenuto di aver voluto esplorare anche la parte “del comportamento umano che passa per l'empatia, la comprensione, e l'umorismo. Aspetti sotto cui cerco di nascondere ciò che penso veramente (sull'oggi), perché essendo celtico tendo ad avere un lato molto cupo”. Una visione dark “per cui i critici mi hanno crocifisso quando ho fatto Blade Runner” ha raccontato citando Pauline Kael (storica firma del New Yorker, ndr) che scrisse “quattro pagine di distruzione… me le sono incorniciate e le tengo nel mio ufficio. Da lì ho imparato a non leggere più quello che scrivono su di me, positivo o negativo che sia”. Soffermandosi sulle riprese in Italia e a Cinecittà, Scott ha rivelato che “il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancor più di Hollywood”. “Una tradizione che l'Italia ha perso”, ma “se ne sono resi conto e le cose stanno migliorando”, ha osservato. Leggi anche Oscar, Glenn Close e Ridley Scott riceveranno il premio alla carriera