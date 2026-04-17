Svelato al CinemaCon il primo trailer di The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, il nuovo film di Ridley Scott tratto dal romanzo di Peter Heller. Un thriller post-apocalittico con Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley che racconta la sopravvivenza in un mondo devastato e la ricerca di una nuova umanità. Tra silenzio, paesaggi estremi e una misteriosa trasmissione radio, il film arriverà al cinema in Italia il 26 agosto
The Dog Stars, il trailer del nuovo film di Ridley Scott
C’è un momento, nei grandi racconti post-apocalittici, in cui il silenzio pesa più delle esplosioni. È lì che sembra posizionarsi The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, il nuovo film di Ridley Scott, che torna a confrontarsi con l’umano quando tutto il resto è già crollato.
Presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, il primo trailer mostra un mondo ridotto all’essenziale: pochi superstiti, cieli immensi, terra bruciata. E una domanda che aleggia su tutto: cosa resta dell’uomo quando la civiltà scompare?
Trama: sopravvivere non basta più
Al centro del racconto c’è Hig, un pilota che vive in un aeroporto abbandonato insieme a Bangley, un ex militare ossessionato dalla sopravvivenza. Una routine fatta di difesa, isolamento e paura, finché una voce alla radio — fragile, lontana — incrina l’equilibrio.
Da quel momento, The Dog Stars diventa qualcosa di più di un survival movie: è un viaggio verso l’ignoto, ma soprattutto verso la possibilità di credere ancora in qualcuno. In un cinema spesso dominato dal cinismo, Scott sembra voler rimettere in circolo una parola quasi fuori moda: speranza.
Il cast: volti tra nuova generazione e grandi nomi
Il film mette insieme un cast trasversale, capace di intercettare più generazioni e pubblici. In testa c’è Jacob Elordi, sempre più lanciato verso ruoli maturi e complessi, affiancato da un gigante come Josh Brolin.
Accanto a loro, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong e Allison Janney: un ensemble che promette profondità emotiva oltre che solidità narrativa.
Dal romanzo al grande schermo
Il film è tratto dal bestseller di Peter Heller, un romanzo che già sulla pagina lavorava su una tensione particolare: quella tra brutalità e contemplazione.
La sceneggiatura di Mark L. Smith — già dietro The Revenant — lascia intuire un adattamento fedele nello spirito: meno azione spettacolare, più immersione emotiva e paesaggistica.