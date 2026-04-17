Svelato al CinemaCon il primo trailer di The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, il nuovo film di Ridley Scott tratto dal romanzo di Peter Heller. Un thriller post-apocalittico con Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley che racconta la sopravvivenza in un mondo devastato e la ricerca di una nuova umanità. Tra silenzio, paesaggi estremi e una misteriosa trasmissione radio, il film arriverà al cinema in Italia il 26 agosto