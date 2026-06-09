"Dopo la fine del mondo la minaccia saranno i sopravvissuti", così si legge nel nuovo trailer di The Dog Stars, pellicola che in Italia prende il titolo The Dog Stars - Le stelle dopo la fine, diffuso da 20th Century Studios col doppiaggio in italiano, in vista dell'uscita nelle sale della pellicola dal prossimo 26 agosto.

Ridley Scott ha scelto una storia di Peter Heller, il bestseller omonimo del 2012, e la scrittura di Mark L.Smith (autore delle sceneggiature di Revenant, Twisters ma anche delle recenti serie Untamed e American Primeval) per una nuova storia post-apocalittica che racconta ciò che resta dell'umanità dopo la fine del mondo.

Jacob Elordi e Josh Brolin sono due dei sopravvissuti che provano a ripartire con una comunità minacciata dalla presenza degli altri esseri umani.

Una storia in un mondo devastato dalla pandemia

Dopo che una pandemia ha decimato la popolazione e ridotto a zero la vita preesistente, i pochi rimasti vivi sopravvivono come possono.

Così conosciamo Hig e Bangley, Elordi e Brolin, il primo un ex pilota, il secondo un esperto di sopravvivenza, inseriti in una piccola comunità dove la vita prova a ripartire come può.

Un giorno, la speranza di trovare qualcosa di meglio oltre i confini territoriali esplorati, spinge i due protagonisti ad avventurarsi vero l'ignoto portandoli a scoprire un'umanità disumanizzata che aspetta solo di seminare ancora morte.

Nel cast di questo film, le cui prime immagini colpiscono per la delicatezza della vita che resiste nonostante tutto, spicca la presenza oltre dei due attori principali, anche di Margaret Qualley, sempre più in ascesa a Hollywood, Guy Pierce, Benedict Wong e Allison Janney.

Il cast stellare ha lavorato con Scott in Italia, a Cinecittà, a Roma, in Friuli, in Veneto e in Abruzzo, nell'estate del 2025.

Scott, che è il produttore della pellicola con Michael Pruss, Mark L. Smith e Cliff Roberts, ha avuto a disposizione un budget molto elevato, centodieci milioni di dollari, cifra che fa di questo film uno dei più ambiziosi della carriera dell'autore di Blade Runner e Il Gladiatore.



The Dog Stars uscirà nei cinema degli Stati Uniti due giorni dopo la data italiana. Per Scott l'obiettivo non era realizzare un film d'azione ma girare una pellicola in cui l'umanità e la resistenza fossero il cuore della vicenda.

Nel trailer il protagonista gira sempre in compagnia del suo cane e racconta di aver avuto una vita semplice prima che il mondo come era stato finisse per sempre.

Il messaggio è chiaro: anche nelle condizioni più brutali, l'umanità è sempre una scelta possibile.