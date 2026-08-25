La vendetta perfetta, esce il film con Russell Crowe: cosa sapere

Domani, 26 agosto, arriva nelle sale italiane il thriller diretto da Derrick Borte con protagonista Russell Crowe nei panni di Manko Kapak, carismatico proprietario di un night club intenzionato a chiudere l'attività e a godersi la pensione. L'arrivo di una banda di rapinatori, però, ostacola i suoi piani e apre le porte a scenari inaspettati. Oltre all'attore neozelandese nel cast figurano, tra gli altri, Luke Evans, Teresa Palmer, Nina Dobrev e Aaron Paul

Russell Crowe torna nelle sale italiane, domani 26 agosto, come protagonista de La vendetta perfetta: Bear country, thriller diretto da Derrick Borte e adattato sul romanzo del 2010 Strip di Thomas Perry. Nel film l'attore neozelandese veste i panni di Manko Kapak, astuto proprietario di un night club dove ricicla denaro per i boss della malavita locale ma intenzionato a lasciarsi l'attività alle spalle per dedicarsi alla pensione. L'arrivo di una banda di rapinatori, però, scombina i suoi piani e apre a scenari inaspettati. Ecco qualche anticipazione e le curiosità sulla pellicola che annovera, tra gli altri, Luke Evans, Teresa Palmer, Nina Dobrev e Aaron Paul.

Per il carismatico Manko, il desiderio più grande è quello di lasciare il locale che gestisce a Los Angeles e ritirarsi in Thailandia con la sua ragazza, Sunny (Teresa Palmer). Un malore accusato durante un rapporto sessuale suona però come un campanello d'allarme: l'uomo sceglie di seguire i consigli del suo medico, interpretato da Jolene Blalock, di rallentare i ritmi e avviare un nuovo capitolo della sua vita. I piani però cambiano quando Jeff (Aaron Paul) e Carrie (Nina Dobrev), due fanatici criminali alla Bonnie e Clyde, lo rapinano a mano armata mascherati portando via l'incasso della serata e frantumando le speranze di fuga. In seguito, il faccendiere di origini albanesi con un passato turbolento finisce stretto nelle pressioni dei cartelli della droga capeggiati dal giovane e potente Rodriguez (Daniel Zovatto). La situazione si complica ulteriormente quando il misterioso agente federale sotto copertura Joe Carver (Luke Evans) si fa avanti per l'acquisizione del night club. In realtà, il suo è il tentativo per infiltrarsi e indagare sulla criminalità organizzata intorno al locale.

LA REGIA E LE CITAZIONI

Per questo film, un crime thriller caratterizzato da ritmi incalzanti, tensione e momenti leggeri, Crowe riprende la collaborazione col regista Derrick Borte a sei anni da Il giorno sbagliato, thriller dove interpreta il killer Tom Cooper. Nella pellicola trovano spazio citazioni di film crime degli anni Novanta, da Le Iene di Quentin Tarantino a Point Break - Punto di rottura di Kathryn Bigelow fino a Una vita al massimo di Tony Scott. Mentre il sottotitolo del film, Bear country, associa l'aspetto burbero di Manko all'orso, animale simbolo della California che dominava quelle terre prima dell'arrivo dell'uomo e, come il protagonista, lotta per la sopravvivenza del suo "regno". “Quest’idea mi è venuta quando ho conosciuto l’attrazione principale dello Zoo di Los Angeles, un orso che è morto da poco", ha detto l'attore. Che ha poi aggiunto: "Ho pensato che la mia forma assomigliasse proprio a quella di un orso".

IL CAST

Oltre al protagonista, il cast de La vendetta perfetta: Bear County include Luke Evans, già noto al pubblico per ruoli in film di successo come Bard l'Arciere nella trilogia fantasy Lo Hobbit, Gaston nel live-action Disney La bella e la bestia e Owen Shaw nella saga di Fast & Furious. A dare il volto a Sunny è, come detto, Teresa Palmer, la Dorothy Schutte nella pellicola di Mel Gibson La battaglia di Hacksaw Ridge e Julie nella commedia romantica a tema zombie Warm Bodies. Aaron Paul, Jesse Pinkman nella pellicola El Camino - Il film di Breaking Bad, veste invece i panni del criminale Joe. “Questo personaggio è costantemente sotto pressione. Ha un’ansia pazzesca", ha dichiarato l'attore che poi ha ammesso di essersi "divertito" a interpretarlo. Al suo fianco, nel film, c'è Nina Dobrev, l'attrice bulgara-canadese già nota nel piccolo schermo per il ruolo di Elena Gilbert/Katherine Pierce nella serie The Vampire Diaries.