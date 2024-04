Luke Evans compie 45 anni: da Bard a Gaston, i ruoli più famosi. FOTO

2/18 ©Webphoto

Il primo lungometraggio per il cinema a cui partecipa Luke Evans, nel 2010, è Sex & Drugs & Rock & Roll, diretto da Mat Whitecross. Nello stesso anno recita anche in Scontro tra titani (Clash of the Titans), di Louis Leterrier, e Tamara Drewe - Tradimenti all'inglese (nella foto), di Stephen Frears. In quest’ultimo film interpreta il tuttofare Andy, che s’innamora di nuovo della sua prima fidanzatina, tornata in paese dopo la morte della madre. Ma il ragazzo non è l’unico a invaghirsi di lei

Luke Evans, le foto più belle dell'attore