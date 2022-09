Midway, la vera storia del film con Luke Evans

Midway è una pellicola del 2019 tratta da una storia vera. Il contesto storico è quello della Prima Guerra Mondiale ma, in particolare, il regista Roland Emmerich . ha scelto di concentrare la sua attenzione su un ben determinato periodo storico, quello che va dall’attacco a Pearl Harbour, avvenuto nel dicembre del 1941 alla battaglia delle Midway , avvenuta il 4 giugno 1942 . Il film ha raccolto ampio consenso da parte del pubblico e della critica al momento della sua uscita al cinema ed Emmerich è stato acclamato per questo progetto, al quale ha più volte dichiarato di essere particolarmente legato. Infatti, per la sua realizzazione sono stati necessari diversi anni di lavorazione durante i quali il regista è stato impegnato a raccogliere fondi per la prosecuzione del lavoro.

La battaglia delle Midway

approfondimento

La battaglia delle Midway è una delle più importanti e note in assoluto della Seconda Guerra Mondiale, che ne ha di fatto cambiato le sorti. In realtà, il conflitto si estese su una durata complessiva di 3 giorni, dal 4 al 7 giugno del 1942 nei pressi dell’atollo di Midway, un gruppo di isole appartenenti all’arcipelago delle isole Hawaii nord-occidentali. Lo scontro segnò una vittoria per gli americani, che non senza fatica riuscirono a respingere l’attacco ben portato e coordinato dalla marina giapponese. Non fu uno scontro facile, furono innumerevoli le perdite in vite umane, sia da una parte che dall’altra, ma gli americani riuscirono ad affondare ben 4 delle grandi navi porta aerei giapponesi impegnate nella battaglia navale. I giapponesi, dopo la riuscita dell’attacco a Pearl Harbor pensavano di riuscire a replicare quel successo ma la tenacia della marina americana fu tale che questa battaglia rappresentò la prima breccia nel solido muro giapponese. L’esercito nipponico iniziò a fermarsi dopo questa dolorosa sconfitta: l’avanzata era stata arrestata da parte degli americani. L’operazione Mi, così come venne ribattezzata questa missione da parte dei giapponesi è ricordata come una delle sconfitte più cocenti dell’esercito del Sollevante, anche perché la strategia ideata dai giapponesi per questa operazione era molto complessa e richiedeva una precisione e una coordinazione temporale che i giapponesi, quella volta, non riuscirono a ottenere. Il motivo è anche da ricercare nella bravura degli americani di individuare l’obiettivo sul quale si stavano concentrando i giapponesi, riuscendo in parte ad anticipare le loro mosse.