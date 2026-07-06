Dal 10 al 12 luglio 2026, la città pugliese ospiterà la quinta edizione della kermesse cinematografica, manifestazione che si svilupperà tra Palazzo Martini e il Chiostro Parco Montalbano, trasformando per tre giornate il territorio in un punto d'incontro dedicato al grande schermo, alla cultura e al confronto sui temi sociali. Un calendario ricco di proiezioni, masterclass, incontri con il pubblico, talk, press corner, photocall e red carpet, coinvolgendo numerosi protagonisti del cinema italiano e internazionale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il cinema torna ad animare Oria con un appuntamento che, nel corso degli anni, ha consolidato il proprio ruolo all'interno del panorama culturale pugliese: dal 10 al 12 luglio 2026, la città pugliese ospiterà infatti la quinta edizione del Generation Film Fest, manifestazione che si svilupperà tra Palazzo Martini e il Chiostro Parco Montalbano, trasformando per tre giornate il territorio in un punto d'incontro dedicato al grande schermo, alla cultura e al confronto sui temi sociali. L'iniziativa proporrà un calendario ricco di proiezioni, masterclass, incontri con il pubblico, talk, press corner, photocall e red carpet, coinvolgendo numerosi protagonisti del cinema italiano e internazionale. L'obiettivo della manifestazione resta quello di rafforzare il rapporto tra cinema, territorio e formazione, mantenendo un'attenzione particolare verso le nuove generazioni e le tematiche dell'inclusione. Alla base del progetto vi è la convinzione che il racconto cinematografico possa emozionare, stimolare riflessioni e offrire nuovi punti di vista sulla realtà, facendo del cinema uno strumento di dialogo e partecipazione.

Un festival in continua crescita Ideato e diretto dalla direttrice artistica Nadia Carbone, il Generation Film Fest continua a crescere di edizione in edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate pugliese. La rassegna ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto, professionisti del settore e numerose realtà del territorio, senza perdere la propria identità fondata sulla valorizzazione del cinema come esperienza condivisa, accessibile e partecipata. La manifestazione rappresenta ormai un punto di riferimento capace di mettere in relazione cinema, inclusione, formazione e promozione del territorio attraverso un programma articolato che comprende proiezioni, incontri, masterclass e momenti di approfondimento con personalità del panorama cinematografico nazionale e internazionale. L'evento è organizzato con il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Oria e di realtà imprenditoriali, oltre al patrocinio della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Conoscenza e di Apulia Film Commission, a conferma di un percorso di sviluppo costante e di una progettualità sempre più ampia. Approfondimento Giffoni Film Festival 2026, programma e ospiti della nuova edizione

Gli ospiti della quinta edizione Nel corso delle tre giornate sono attesi numerosi protagonisti del mondo del cinema. Tra gli ospiti annunciati figurano Anna Galiena, Edoardo Winspeare, Donatella Finocchiaro, Marco Simon Puccioni, Celeste Casciaro, Marco Rossetti, Gabriele Di Bello, lo sceneggiatore Antonio Delli Santi, il produttore Giampietro Preziosa di Inthelfilm e l'avvocato Pietro Nuccio, manager di artisti internazionali come Helen Mirren e Taylor Hackford. Parteciperà inoltre il regista Andrea Di Salvatore, reduce dalla vittoria del Globo d'Oro, insieme ad altri ospiti che prenderanno parte agli appuntamenti previsti dal festival. Approfondimento Giffoni Film Festival 2026, ecco quali sono i film in programma

Tre giornate tematiche unite da un unico percorso L'edizione 2026 sarà costruita attorno a tre differenti temi, ciascuno sviluppato attraverso incontri, proiezioni e occasioni di confronto con il pubblico. Ogni sera, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, il Press Corner e il Photocall inaugureranno ufficialmente il red carpet con la presenza di ospiti, fotografi e spettatori. Venerdì 10 luglio: il cinema come strumento di inclusione La giornata inaugurale, intitolata “Il cinema dell’inclusione”, sarà dedicata alle nuove generazioni e al valore del linguaggio cinematografico come mezzo per superare le barriere, favorire la sensibilizzazione e promuovere il cambiamento sociale. Alle ore 18:00 si terrà la masterclass Corti d’autore, con lo sceneggiatore e regista Antonio Delli Santi, seguita dalla proiezione del cortometraggio Ziki, finalista ai Nastri d'Argento 2026. Dopo il Press Corner e il Photocall, alle ore 21:00 si svolgeranno la cerimonia inaugurale e la consegna del premio ad Antonio Delli Santi. Alle ore 21:30 è previsto il Talk d’Autore con l'attore Gabriele Di Bello e l'attrice pluripremiata Donatella Finocchiaro, al quale prenderà parte anche l'associazione Divertendoci Insieme, impegnata nell'inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità. La serata si concluderà alle ore 22:30 con il Cinema sotto le Stelle e la proiezione del film Upside Down di Luca Tornatore. Sabato 11 luglio: spazio al cinema d'autore La seconda giornata sarà dedicata al cinema d'autore e approfondirà temi legati ai sentimenti, alle relazioni, alle figure femminili e alle grandi storie contemporanee connesse all'identità del territorio. Alle ore 18:00 il regista Marco Simon Puccioni sarà protagonista di un incontro con il pubblico, accompagnato dalla proiezione del cortometraggio Tutti giù per terra, premiato ai Nastri d'Argento 2026 e prodotto da Giampietro Preziosa per Inthelfilm. In serata, dopo il consueto Press Corner e Photocall, alle ore 21:00 si terrà la Notte dei Premi, durante la quale saranno assegnati riconoscimenti e si svolgerà un confronto con Marco Simon Puccioni e il produttore Giampietro Preziosa. L'incontro vedrà anche l'intervento dell'associazione Fiorediloto – Centro antiviolenza, attiva nel sostegno alle donne vittime di violenza. Alle ore 21:30 sarà la volta del Talk d’Eccezione con il regista Edoardo Winspeare e l'attrice Celeste Casciaro, mentre alle ore 22:30 il pubblico assisterà alla proiezione del film Vita Mia di Edoardo Winspeare. Domenica 12 luglio: il cinema italiano oltre i confini nazionali L'ultima giornata del festival sarà dedicata al tema “Il Cinema Italiano nel Mondo”, con uno sguardo rivolto al dialogo internazionale e al rapporto tra il talento italiano e l'industria cinematografica globale. Alle ore 18:00 si svolgerà una masterclass dedicata al management internazionale con l'avvocato Pietro Nuccio, rappresentante di artisti come Helen Mirren e Taylor Hackford. Dopo il Press Corner e il Photocall, alle ore 21:00 verrà consegnato il Premio Internazionale proprio a Pietro Nuccio. Alle ore 21:30 il Talk di Chiusura vedrà protagonisti Anna Galiena e Marco Rossetti, mentre il festival terminerà alle ore 22:30 con la proiezione del film Giorni Felici di Simone Petralia. Approfondimento L'educazione della nonna, ultimi ciak per il film con Anna Galiena