Secondo le fonti della rivista Variety, l'attore avrebbe ottenuto un ruolo importante nel film d’azione che racconterà un colpo epico al Gran Premio di Monaco del 1962

Josh Gad si è unito al cast del prossimo film prequel della saga di Ocean’s Eleven, che include anche i colleghi Margot Robbie e Bradley Cooper (l'attore ha anche scritto la sceneggiatura e dirigerà la pellicola). Secondo le fonti della rivista Variety, Gad avrebbe infatti ottenuto un ruolo importante nel film d’azione ambientato nel passato. I rappresentanti dell’attore e della casa di produzione Warner Bros. Pictures non hanno tuttavia ancora commentato la notizia. Nel frattempo, con l’avanzare della fase di produzione, il casting procede. Al momento i dettagli sul prequel sono scarsi, anche se, durante il CinemaCon in primavera, Margot Robbie aveva rilasciato alcune dichiarazioni. “Prima ancora che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, due menti brillanti gli hanno insegnato tutto quello che sa: i suoi genitori”, aveva scherzato l’attrice, che si era riferita così al truffatore e capo della banda protagonista del colpo al casinò di Las Vegas nel film Ocean’s Eleven. “Li vedrete nel pieno delle loro forze, e nel nostro nuovo film, mentre mettono a segno un colpo epico al Gran Premio di Monaco del 1962”. Ulteriori dettagli sulla trama restano invece segreti. Il cast include anche i candidati all’Oscar Wagner Moura (L’agente segreto) nel ruolo del cattivo e Monica Barbaro (A Complete Unknown). Il film uscirà nei cinema il 25 giugno 2027. Bradley Cooper è anche produttore del progetto insieme alla società LuckyChap, guidata da Tom Ackerley, Josey McNamara, Milan Popelka e Margot Robbie. I produttori esecutivi del prequel includono anche Josey McNamara, Bronte Payne, Bobby Wilhelm, Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashley Jay Sandberg, Gary Ross e Olivia Milch. La pellicola si basa sui personaggi creati da George Clayton Johnson e da Jack Golden Russell. Carrie Solomon si è occupata delle precedenti stesure della sceneggiatura.

LA SAGA DI OCEAN'S Il film originale Colpo grosso (1960) di Lewis Mileston con protagonisti i membri del Rat Pack (il gruppo di uomini di spicco del mondo dello spettacolo degli anni Sessanta, ndr) Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford e Dean Martin racconta la storia di Danny Ocean, che raduna 10 amici, come lui tutti veterani della Seconda Guerra Mondiale e appartenenti all’82ª Airborne Division, per organizzare un colpo geniale: svaligiare contemporaneamente cinque casinò di Las Vegas nella notte di Capodanno. Non tutto, però, andrà come previsto. Il franchise dei film di rapina è proseguito sia con la trilogia Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001) di Steven Soderbergh con protagonisti George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts, sia con il reboot Ocean’s 8 (2018) di Gary Ross con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna, che hanno incassato oltre 1,4 milioni di dollari al botteghino mondiale. Approfondimento I migliori personaggi di George Clooney, da Ocean's Eleven a Catch 22