Ocean's, Josh Gad nel cast del film prequel con Margot Robbie e Bradley CooperCinema
Secondo le fonti della rivista Variety, l'attore avrebbe ottenuto un ruolo importante nel film d’azione che racconterà un colpo epico al Gran Premio di Monaco del 1962
Josh Gad si è unito al cast del prossimo film prequel della saga di Ocean’s Eleven, che include anche i colleghi Margot Robbie e Bradley Cooper (l'attore ha anche scritto la sceneggiatura e dirigerà la pellicola). Secondo le fonti della rivista Variety, Gad avrebbe infatti ottenuto un ruolo importante nel film d’azione ambientato nel passato. I rappresentanti dell’attore e della casa di produzione Warner Bros. Pictures non hanno tuttavia ancora commentato la notizia. Nel frattempo, con l’avanzare della fase di produzione, il casting procede. Al momento i dettagli sul prequel sono scarsi, anche se, durante il CinemaCon in primavera, Margot Robbie aveva rilasciato alcune dichiarazioni. “Prima ancora che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, due menti brillanti gli hanno insegnato tutto quello che sa: i suoi genitori”, aveva scherzato l’attrice, che si era riferita così al truffatore e capo della banda protagonista del colpo al casinò di Las Vegas nel film Ocean’s Eleven. “Li vedrete nel pieno delle loro forze, e nel nostro nuovo film, mentre mettono a segno un colpo epico al Gran Premio di Monaco del 1962”. Ulteriori dettagli sulla trama restano invece segreti. Il cast include anche i candidati all’Oscar Wagner Moura (L’agente segreto) nel ruolo del cattivo e Monica Barbaro (A Complete Unknown). Il film uscirà nei cinema il 25 giugno 2027. Bradley Cooper è anche produttore del progetto insieme alla società LuckyChap, guidata da Tom Ackerley, Josey McNamara, Milan Popelka e Margot Robbie. I produttori esecutivi del prequel includono anche Josey McNamara, Bronte Payne, Bobby Wilhelm, Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashley Jay Sandberg, Gary Ross e Olivia Milch. La pellicola si basa sui personaggi creati da George Clayton Johnson e da Jack Golden Russell. Carrie Solomon si è occupata delle precedenti stesure della sceneggiatura.
LA SAGA DI OCEAN'S
Il film originale Colpo grosso (1960) di Lewis Mileston con protagonisti i membri del Rat Pack (il gruppo di uomini di spicco del mondo dello spettacolo degli anni Sessanta, ndr) Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford e Dean Martin racconta la storia di Danny Ocean, che raduna 10 amici, come lui tutti veterani della Seconda Guerra Mondiale e appartenenti all’82ª Airborne Division, per organizzare un colpo geniale: svaligiare contemporaneamente cinque casinò di Las Vegas nella notte di Capodanno. Non tutto, però, andrà come previsto. Il franchise dei film di rapina è proseguito sia con la trilogia Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001) di Steven Soderbergh con protagonisti George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts, sia con il reboot Ocean’s 8 (2018) di Gary Ross con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna, che hanno incassato oltre 1,4 milioni di dollari al botteghino mondiale.
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JOSH GAD, LA CARRIERA
Nato il 23 febbraio 1991 a Hollywood, in Florida, Josh Gad ha recitato in teatro, dove ha anche ricevuto una nomination ai Tony Awards per il ruolo interpretato nel musical The Book of Mormon), al cinema, dove ha recitato tra gli altri nei film La bella e la bestia (2017) con Emma Watson, Ewan McGregor, Stanley Tucci e Ian McKellen e Assassinio sull’Orient Express (2017) di Kenneth Branagh e con Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Olivia Colman e Michelle Pfeiffer, e in serie tv come New Girl. Ha inoltre doppiato il pupazzo di neve Olaf nel film d’animazione Frozen – Il regno di ghiaccio. Presto apparirà nelle pellicola Spaceballs: The New One e Oh, The Places You Will Go con Ariana Grande e doppierà i sequel dei film d’animazione Angry Birds e Frozen.
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Nata a Dalby, in Australia, il 2 luglio 1990, l'attrice ha ricevuto tre candidature all’Oscar. Nel 2017 il Times l’ha inserita tra le 100 persone più influenti al mondo