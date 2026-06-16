The Last House, il trailer del film horror su Netflix ad agosto. VIDEO

La sopravvivenza sta per assumere nuove sfaccettature col nuovo horror di casa Netflix, The Last House, che arriverà direttamente in streaming a partire dal 7 agosto, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il film, che è sviluppato da una sceneggiatura di Matthew Robinson, già scrittore di Good Luck, Have Fun, Don't Die, commedia di Gore Verbinski dal cast stellare, è diretto da Louis Leterrier, autore francese con esperienza nel cinema d'azione.

Al centro di The Last House una famiglia, i cui adulti hanno il volto di Greta Lee e Wagner Moura, e una casa, appunto, che diventa una trappola e un rifugio.

Il tempo e le minacce oscure nel trailer

Il trailer di The Last House, reso disponibile da Netflix anche in italiano e visibile in testa a questo videoarticolo, ci porta immediatamente nel cuore della vicenda della famiglia protagonista.

Un giorno, senza una ragione apparente, la famiglia composta dalla madre Riley (Greta Lee), il padre Jason (Wagner Moura) e due figli poco più che bambini, si ritrovano intrappolati nella propria casa.

Provata ogni via di uscita, i protagonisti capiscono anche di essere isolati dal vicinato. Solo lo scorrere lento dei giorni confermerà l'ipotesi più temuta: non sono i soli ad essere confinati nella loro abitazione, la stessa sorte è toccata anche ai vicini.

Il tempo passa, le risorse scarseggiano, sia fisiche che mentali, che materiali. Trascorsi oltre mille giorni - il trailer scandisce il passare del tempo - ci si rende conto di dover reagire e rischiare.

I pericoli fuori dalle porte e dalle finestre serrate sembrano ben poco terreni e più oscuri di quanto l'immaginazione riesca a concepire.



The Last House punta su una storia claustrofobica e accattivante e sul talento dei due protagonisti, tra i più acclamati attori di Hollywood delle ultime stagioni. Wagner Moura è stato protagonista della stagione 2025 con L'Agente segreto, pellicola pluricandidata agli Oscar.

Greta Lee, star di The Morning Show, si è imposta all'attenzione internazione con Past Lives di Celine Song.