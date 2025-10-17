Frozen 3, la produzione del film d'animazione inizierà presto

Kristen Bell (la voce di Anna la sorella di Elsa) ha condiviso alcune riflessioni relative al terzo capitolo della saga Disney dopo aver dato uno sguardo alla sceneggiatura
La saga animata Disney più amata degli ultimi anni è pronta a tornare: la produzione di Frozen 3 inizierà presto. Kristen Bell, voce di Anna (la sorella di Elsa), ha annunciato che il cast è pronto per iniziare le riprese del terzo capitolo previsto nelle sale nel 2027. L’attrice ha confermato di aver letto la sceneggiatura, pur senza aver ascoltato alcuna delle nuove canzoni, mantenendo il massimo riserbo: “È tutto ciò che posso dire, sono sotto chiave e sotto sigillo”, ha scherzato Bell, offrendo però qualche dettaglio sul processo creativo dietro il film.
Il processo creativo dietro Frozen 3
Bell ha spiegato che, all’inizio, il progetto parte da un concept generale: “All’inizio è più che altro un’idea del tipo: ‘ecco dove pensiamo che dovrebbe andare’”. Successivamente, il lavoro passa attraverso numerosi filtri e revisioni, non per mera diplomazia, ma perché ciascun professionista aggiunge qualcosa di unico. “È per questo che i film funzionano così bene”, ha aggiunto l’attrice, “perché non viene trascurato nulla ed ogni dettaglio è curato”. Questo approccio garantisce coerenza, qualità e profondità, caratteristiche che hanno reso la saga un successo mondiale.
Prime immagini e scenari del nuovo capitolo
Le prime immagini diffuse nell’agosto 2024 hanno dato ai fan un assaggio delle nuove avventure: Elsa appare in groppa a un cavallo bianco, mentre Anna cavalca un cervo marrone. Sarà proprio Kristen Bell che tornerà a doppiare Anna, mentre Idina Menzel riprenderà il ruolo di Elsa. La continuità dei doppiatori principali assicura al pubblico la stessa magia dei capitoli precedenti, mentre le nuove musiche - non ancora svelate neanche al cast - saranno ancora una volta il cuoree pulsante di Frozen 3.
Dettagli sulla trama e anticipazioni
Jared Bush, direttore creativo di Walt Disney Animation Studios, ha condiviso alcune anticipazioni sul film: “Alcune cose non sono ancora pubbliche, ma il lavoro su Frozen 3 è fenomenale. Quando le persone vedranno il film, tornare in quel mondo con quei personaggi e vederli intraprendere un nuovo viaggio sembrerà molto organico alla storia che hanno già affrontato”. Bush ha inoltre confermato che le nuove canzoni saranno strettamente legate alla trama così come alle dinamiche dei personaggi.
@Webphoto - Walt Disney Pictures
