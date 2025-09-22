La Disney sfida Trump, Jimmy Kimmel torna in onda

"Avevamo preso quella decisione (la sospensione, ndr) ritenendo che che alcuni commenti fossero intempestivi e quindi insensibili. Negli ultimi giorni abbiamo avuto conversazioni approfondite con Jimmy e, dopo tali confronti, abbiamo deciso di riportare in onda lo show", ha dichiarato il colosso di Burbank

Dopo giorni di sospensione, negoziati e furiose polemiche, Jimmy Kimmel torna in onda, martedì 23 settembre. In una aperta sfida alla Federal Communications Committee e a Donald Trump, la Disney ha fatto marcia indietro sulla sua decisione della scorsa settimana e deciso di riaprire le onde dell'etere al popolare comico della notte messo all'indice mercoledì scorso per aver suggerito che il killer di Charlie Kirk fosse una emanazione dell'universo Maga. Il Jimmy Kimmel Live non andava in onda sulla Abc dal 17 settembre. La Disney aveva sospeso le trasmissioni dopo che il presidente della Fcc, Brendan Carr, aveva criticato le frasi del comico e suggerito che i regolatori avrebbero potuto intervenire. Un fedelissimo di Trump, Carr aveva suggerito che le frasi di Kimmel erano parte di "uno sforzo concertato per mentire al popolo americano" e aggiunto che l'agenzia "ci avrebbe posto rimedio" con possibili revoche delle licenze.

La marcia indietro della Disney

Oggi la marcia indietro della Disney: "Avevamo preso quella decisione (la sospensione, ndr) ritenendo che alcuni commenti fossero intempestivi e quindi insensibili. Negli ultimi giorni abbiamo avuto conversazioni approfondite con Jimmy e, dopo tali confronti, abbiamo deciso di riportare in onda lo show domani", ha dichiarato oggi il colosso di Burbank. La cancellazione dello show di Jimmy Kimmel, un comico mainstream ma che con Trump ha da tempo avuto un rapporto conflittuale, aveva scatenato un polverone: il tema della libertà di espressione protetta dal Primo Emendamento aveva creato una faglia nel muro compatto dei fedelissimi di Trump. Oltre ai prevedibili dissensi delle elite di Hollywood (Tom Hanks, Meryl Streep e altre 400 star, ma anche Whoopi Goldberg, la conduttrice di The View, un altro programma della Abc nella lista nera di Trump e Carr), avevano esternato contro la decisione della Disney vip repubblicani tra cui il senatore Ted Cruz e il commentatore di destra Tucker Carlson. La casa di Topolino aveva aperto trattative con Kimmel, a sua volta preoccupato per l'impatto che la sua sospensione a tempo indeterminato avrebbe avuto sui circa 200 dipendenti dello show già provati economicamente dai mesi di scioperi di Hollywood del 2023.