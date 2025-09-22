Jimmy Kimmel, la lettera degli artisti per la libertà d'espressione

"Come nel maccartismo"

“Ci troviamo ora in un’era di Maccartismo moderno ad affrontare esattamente il tipo di censura governativa pesante che la nostra Costituzione impedisce. Il silenziamento di Jimmy Kimmel e l’abuso di potere sui media attraverso cause legali e minacce di revoca delle loro licenze evoca memorie cupe degli anni ‘50”, ha detto Anthony D. Romero, direttore esecutivo dell’American Civil Liberties Union che ha preparato la lettera. “Dobbiamo ricordarci, comunque, che il senatore McCarthy cadde infine in disgrazia e fu sconfitto quando gli americani iniziarono a mobilitarsi contro di lui. Dobbiamo fare lo stesso oggi perché, insieme, le nostre voci sono più forti e, insieme, combatteremo per essere sentiti”.