Non solo Jimmy Kimmel, chi sono gli altri finiti nel mirino di Trump

Le frasi incriminate di Kimmel (in foto), come detto, sono legate all’omicidio di Charlie Kirk. "Abbiamo toccato nuovi minimi lo scorso fine settimana, con la gang Maga che sta disperatamente cercando di descrivere questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo di tutto per ottenere vantaggi politici dall'accaduto", ha detto il conduttore. Poi aveva ironizzato sul modo di Trump di compiangere l’attivista. Aveva mostrato un video in cui i giornalisti chiedevano al presidente come si sentisse dopo la morte di Kirk. Lui aveva risposto di stare bene e subito dopo aveva iniziato a parlare della costruzione di una sala da ballo alla Casa Bianca. "Questo non è il modo in cui un adulto elabora il lutto per l'omicidio di qualcuno che chiama amico, è il modo in cui un bambino di quattro anni piange un pesciolino rosso", aveva commentato Kimmel.