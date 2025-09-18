Jimmy Kimmel Live!, lo show sospeso dopo i commenti su Charlie Kirk

Il talk show Jimmy Kimmel Live!, uno dei più popolari negli Stati Uniti, è stato sospeso a tempo indeterminato nella serata di mercoledì 17 settembre, poco prima della messa in onda della puntata in programma sulla rete televisiva ABC (di proprietà di Walt Disney Company), a causa di una frase del conduttore su Charlie Kirk, l’attivista di estrema destra ucciso la scorsa settimana durante un incontro pubblico nello Utah. “Abbiamo raggiunto dei nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA (Make America Great Again, ndr) che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò”, aveva detto lunedì 15 settembre Kimmel nel monologo di introduzione alla puntata, dove aveva accusato la destra vicina al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler sfruttare politicamente la morte di Kirk accusando Tyler Robinson, l’uomo arrestato con l’accusa di averlo ucciso, di avere idee opposte a quelle dei seguaci del tycoon. Il conduttore, al contrario, aveva ipotizzato che Robinson fosse un sostenitore di posizioni vicine proprio a quelle dei Repubblicani. Dopo la puntata, diversi esponenti della destra avevano criticato le parole di Kimmel, e Brendan Carr, il presidente della Federal Communications Commission, l’agenzia governativa statunitense che si occupa di telecomunicazioni, aveva minacciato sanzioni sia contro Walt Disney Company, sia contro ABC, se non avessero cancellato il talk show. Inoltre, Carr aveva anche minacciato ABC di togliere la licenza per le trasmissioni. Il presidente della FCC aveva inoltre definito la frase di Kimmel “disgustosa” e “uno sforzo concertato per cercare di mentire al popolo americano” e aveva dichiarato che “le emittenti locali hanno l’obbligo di servire l’interesse pubblico. Sebbene questa possa essere una decisione senza precedenti, è importante respingere una programmazione che non sia all’altezza della comunità”. Dopo l'accaduto, sul social Truth il Presidente Donald Trump ha commentato: “Il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato CANCELLATO. Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto. Kimmel ha ZERO talento e ascolti persino peggiori di Colbert”. Il senatore democratico del Massachusetts, Ed Markey, ha invece criticato “il messaggio del presidente”, perché “adottate la linea MAGA, o la Commissione Federale per la Censura vi perseguiterà”. Inoltre, di recente ABC News aveva patteggiato una causa milionaria con Trump e aveva accettato di versare 15 milioni di dollari per la biblioteca presidenziale a causa delle affermazioni diffamatorie pronunciate dal giornalista George Stephanopoulos nel programma This Week, dove aveva detto che “Trump è stato ritenuto civilmente responsabile dello stupro della scrittrice E. Jean Carroll”.