Omicidio Kirk, spunta video killer con abiti diversi prima del delitto

Il video diffuso da Tmz



Nel filmato, registrato alle 8:07 del mattino, in un quartiere residenziale di Orem, nello Utah, (appena fuori dalla sede ufficiale dell'ateneo) si vede un uomo snello e dall'aspetto giovanile con un abbigliamento simile a quello che, secondo le autorità, Tyler indossava la mattina della sparatoria: una maglietta marrone, un berretto nero, pantaloncini chiari e scarpe da ginnastica. Se l’identità venisse confermata, sarebbe la prima volta che Robinson viene ripreso con quell’abbigliamento il giorno dell’attentato. Finora, infatti, l’Fbi aveva diffuso soltanto immagini di lui con gli abiti neri che indossava per presumibilmente commettere il crimine: immagini filmate alle 11.49. Secondo le autorità, il sospettato era arrivato al campus intorno alle 8:30 di mercoledì scorso a bordo di una Dodge Challenger grigia. Le tempistiche suggeriscono che Robinson stesse elaborando il suo piano già dalle prime ore della mattina.



“Sorveglianza speciale” in carcere



Come reso noto dalle autorità, Robinson è attualmente detenuto sotto "sorveglianza speciale" fino al completamento di una valutazione della sua salute mentale. L'esame potrebbe richiedere diversi giorni. "Continuerà a essere monitorato da personale psichiatrico, medico e di custodia per tutta la durata della sua detenzione", ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo, che è stato specificamente informato sui timori di suicidio del giovane, che aveva manifestato questa intenzione quando il padre gli aveva consigliato di costituirsi.



L’ipotesi di un biglietto lasciato dal sospettato



Gli investigatori stanno anche indagando su un presunto biglietto lasciato dal presunto autore dell'assassinio di Charlie Kirk. Il vicepresidente della piattaforma social e di gaming Discord, Jud Hoffman, ha riferito che ci sono state "comunicazioni tra il coinquilino del sospettato e un amico dopo la sparatoria, in cui il coinquilino raccontava il contenuto di un biglietto che il sospettato aveva lasciato altrove". Il governatore dello Utah Spencer Cox ha apparentemente confermato alla Cnn l'esistenza del biglietto ma ha precisato che è ancora sotto esame. "Queste sono cose che sono ancora in fase di verifica e conferma e saranno incluse nei documenti per l'imputazione", ha detto Cox, evitando di fornire ulteriori dettagli.



La cerimonia commemorativa in Arizona



Il 21 settembre si terrà una cerimonia commemorativa per Charlie Kirk allo State Farm Stadium in Arizona, una struttura che può ospitare oltre 60mila persone. Turning Point Usa ha annunciato l’evento sui social, invitando il pubblico a celebrare la “vita straordinaria e l’eredità duratura” del fondatore. Alla cerimonia è attesa la presenza di Trump, del vicepresidente J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio.