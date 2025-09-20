Usa, bufera sul Ceo di Disney per Kimmel: "Si è inginocchiato a Trump"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, bufera sul Ceo di Disney per Jimmy Kimmel: "Si è inginocchiato a Trump"

Mondo
©Getty

Secondo indiscrezioni, la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel sarebbe stata presa direttamente da Iger, accusato ora di essersi "inginocchiato" a Donald Trump. Dopo essere stato amministratore delegato di Disney dal 2005 al 2020, Iger è tornato a guidare il gruppo alla fine del 2022 

ascolta articolo

Bob Iger, ceo di Walt Disney, è finito al centro delle polemiche. Secondo indiscrezioni, la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel sarebbe stata presa direttamente da Iger, accusato ora di essersi "inginocchiato" a Donald Trump. Dopo essere stato amministratore delegato di Disney dal 2005 al 2020, Iger è tornato a guidare l'azienda alla fine del 2022 a seguito dei deludenti risultati conseguiti da colui che aveva scelto come suo successore. Da allora Iger ha cercato di evitare guerre culturali: ha ridotto l'impegno alla diversità di Disney, ha patteggiato con la Florida e ha raggiunto un accordo per chiudere la causa avviata da Trump contro la Abc. Mosse passate quasi inosservate rispetto alla valanga di critiche che si è attirato con la sospensione di Kimmel. 

Bufera su Bob Iger

Iger si trova ora al centro delle polemiche da parte dei sindacati di Hollywood, e dall'amministrazione Trump che ha in mano le chiavi di alcune delle transazioni a cui Disney sta lavorando e che richiedono il via libera del governo. Lo scontro in atto è un test importante anche per la responsabile tv di Disney, Dana Walden, che avrebbe  comunicato a Kimmel la sospensione. E Walden, che ha forti legami con l'ex vicepresidente Kamala Harris, è anche in corsa per prendere il posto di Iger. 

Vedi anche

Jimmy Kimmel, fan e attivisti protestano a Disneyland

Mondo: Ultime notizie

Esercito Israele: “Metà popolazione ha lasciato Gaza City”. LIVE

live Mondo

I media palestinesi riferiscono di "pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in...

Media: "Per Putin escalation è strada migliore, Trump non agirà". LIVE

live Mondo

Per il leader del Cremlino, come riferisce Bloomberg, l'escalation militare è il modo migliore...

Usa, bufera sul Ceo di Disney per Kimmel: "Si è inginocchiato a Trump"

Mondo

Secondo indiscrezioni, la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel sarebbe stata presa...

Attacco informatico colpisce alcuni aeroporti europei: disagi per voli

Mondo

Il cyberattacco ha preso di mira Collins Aerospace, un fornitore di servizi per i sistemi di...

Irlanda, riaperto terminal dell'aeroporto di Dublino dopo evacuazione

Mondo

Questa mattina una nota ufficiale diffusa dallo scalo irlandese aveva riferito che i voli...

Mondo: I più letti