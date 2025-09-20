Usa, bufera sul Ceo di Disney per Kimmel: "Si è inginocchiato a Trump"

Bob Iger, ceo di Walt Disney, è finito al centro delle polemiche. Secondo indiscrezioni, la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel sarebbe stata presa direttamente da Iger, accusato ora di essersi "inginocchiato" a Donald Trump. Dopo essere stato amministratore delegato di Disney dal 2005 al 2020, Iger è tornato a guidare l'azienda alla fine del 2022 a seguito dei deludenti risultati conseguiti da colui che aveva scelto come suo successore. Da allora Iger ha cercato di evitare guerre culturali: ha ridotto l'impegno alla diversità di Disney, ha patteggiato con la Florida e ha raggiunto un accordo per chiudere la causa avviata da Trump contro la Abc. Mosse passate quasi inosservate rispetto alla valanga di critiche che si è attirato con la sospensione di Kimmel.