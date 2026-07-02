Alla 66ª edizione del Globo d'Oro, consegnata ieri sera nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, La Grazia di Paolo Sorrentino ha vinto il premio per il Miglior film e Toni Servillo quello per il Miglior attore. Gran Premio a Monica Guerritore, premio alla Carriera a Gabriele Salvatores. Tra gli altri riconoscimenti: regia a Vincenzo Alfieri per 40 Secondi, attrice a Barbara Ronchi per Elisa, commedia a Il dio dell’amore e serie tv a Portobello di Marco Bellocchio, tra cinema, tv, ambiente e sensibilità green

La Grazia trionfa al Globo d'Oro 2026 Dopo gli otto Nastri d'Argento, La Grazia di Paolo Sorrentino conquista anche il Globo d'Oro 2026 come Miglior film. La 66ª edizione del premio assegnato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia si è svolta ieri sera nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, trasformando ancora una volta il riconoscimento in una vetrina internazionale per il cinema italiano.

Toni Servillo premiato come Miglior attore Il film di Sorrentino ha ottenuto anche il Globo d'Oro per il Miglior attore, assegnato a Toni Servillo. Un riconoscimento che rafforza il legame artistico tra il regista napoletano e uno dei suoi interpreti più emblematici, volto capace di abitare personaggi sospesi tra potere, malinconia, ironia e disincanto. Approfondimento La Grazia, il film di Sorrentino sul potere che dubita. La Recensione

Gabriele Salvatores riceve il Premio alla Carriera Il Premio alla Carriera è andato a Gabriele Salvatores, regista premio Oscar con Mediterraneo e autore di un cinema che ha attraversato generi, generazioni e immaginari diversi. Dal viaggio collettivo di Marrakech Express alla ferita storica di Mediterraneo, fino alle inquietudini adolescenziali di Io non ho paura, Salvatores resta uno dei nomi più riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. Approfondimento Gabriele Salvatores compie 75 anni, i film del regista. FOTO

Monica Guerritore conquista il Gran Premio Il Gran Premio della Stampa Estera è stato assegnato a Monica Guerritore. Attrice, regista, autrice e figura teatrale di forte personalità, Guerritore viene premiata in una stagione in cui il Globo d'Oro ha scelto di valorizzare non solo i film, ma anche i percorsi artistici capaci di tenere insieme cinema, scena, televisione e identità autoriale. Approfondimento Monica Guerritore apre il LA Italia Film Festival con il film Anna

Vincenzo Alfieri premiato per la regia di 40 Secondi Il Globo d'Oro per la Migliore regia è andato a Vincenzo Alfieri per 40 Secondi. Il film ha ottenuto anche il riconoscimento alla Giovane promessa, assegnato a Justin De Vivo per la sua interpretazione di Willy Monteiro Duarte. Due premi che segnalano la forza civile e narrativa di un'opera legata a una vicenda entrata profondamente nella memoria pubblica italiana. Approfondimento David di Donatello 2026, Francesco Gheghi: "Il film 40 secondi per me è importantissimo"

Barbara Ronchi Migliore attrice per Elisa Il premio per la Migliore attrice è stato assegnato a Barbara Ronchi per Elisa. Interprete tra le più duttili e sensibili del cinema italiano recente, Ronchi conferma una presenza scenica capace di lavorare per sottrazione, misura e intensità emotiva, senza mai trasformare il dolore in maniera. Approfondimento Elisa, tra colpa e perdono. Recensione del film in gara a Venezia 82

Il Dio dell'Amore premiato tra commedia e musica Nella categoria Migliore commedia ha vinto Il dio dell’amore di Francesco Lagi, davanti a ...che Dio perdona a tutti di Pif e La vita va così di Riccardo Milani. Il riconoscimento premia una commedia d’autore capace di lavorare sul tono, sul ritmo e sui sentimenti senza rinunciare a una propria identità narrativa. In una stagione in cui il genere continua a cercare nuove strade, il film di Lagi conferma quanto la commedia italiana possa ancora essere terreno di invenzione, osservazione dei rapporti umani e leggerezza non superficiale. Approfondimento Il dio dell’amore, la recensione: una rom-com che sorprende

Gioia mia premiato come Migliore opera prima Il Globo d’Oro per la Migliore opera prima è andato a Gioia mia di Margherita Spampinato. Un riconoscimento che conferma l’attenzione della Stampa Estera per i nuovi sguardi del cinema italiano e per un esordio capace di inserirsi nel palmarès accanto ai nomi più consolidati della stagione.

La sceneggiatura va a La Gioia Il premio per la Migliore sceneggiatura è stato assegnato a Giuliano Scarpinato, Benedetta Mori, Chiara Tripaldi e Nicolangelo Gelormini per La gioia. Un riconoscimento che valorizza una scrittura capace di tenere insieme costruzione narrativa, identità dei personaggi e forza emotiva del racconto. Approfondimento La Gioia, la recensione del film di Gelormini con Valeria Golino

Portobello di Marco Bellocchio miglior serie tv Nella sezione dedicata alle produzioni televisive, il Globo d'Oro per la Migliore serie tv è andato a Portobello di Marco Bellocchio. Un riconoscimento che ribadisce come il confine tra cinema e serialità sia ormai sempre più mobile, soprattutto quando dietro la macchina da presa c'è un autore capace di leggere il Paese attraverso le sue ferite mediatiche, politiche e morali. Approfondimento Portobello di Bellocchio, la recensione dei primi 2 episodi

Daria D'Antonio premiata per la fotografia di Primavera Il Globo d'Oro per la Migliore fotografia è andato a Daria D'Antonio per Primavera di Damiano Michieletto. Un riconoscimento che valorizza lo sguardo visivo del film e il lavoro di una direttrice della fotografia tra le più raffinate del cinema italiano contemporaneo, capace di trasformare la luce in racconto e l'immagine in materia emotiva. Approfondimento Primavera, la recensione del debutto al cinema di Damiano Michieletto

Stefano Bollani vince per la musica de Il dio dell'amore Il Globo d'Oro per la Migliore musica è andato a Stefano Bollani per Il dio dell'amore di Francesco Lagi. Un riconoscimento che premia non solo la colonna sonora del film, ma anche la capacità di Bollani di abitare il cinema con il suo linguaggio musicale: elegante, ironico, imprevedibile, capace di accompagnare il racconto senza mai limitarsi a decorarlo.