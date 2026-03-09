A Hollywood la Giornata Internazionale della Donna è stata celebrata anche attraverso il cinema. La ventunesima edizione della kermesse losangelina è stata inaugirata dalla pellicola dedicata a una delle attrici più importanti della settima arte nostraa. La proiezione si è svolta al Chinese Theatre, nel pieno della settimana che conduce alla cerimonia degli Academy Awards, trasformando la serata in un tributo alla grande Nannarella

A Hollywood le celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna hanno preso forma anche attraverso il cinema: a inaugurare la ventunesima edizione del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival è stato il film Anna di Monica Guerritore, opera dedicata alla figura di Anna Magnani. La proiezione si è svolta al Chinese Theatre, nel pieno della settimana che conduce alla cerimonia degli Academy Awards, trasformando la serata in un tributo alla grande attrice italiana.

Il film, diretto e interpretato da Monica Guerritore, racconta la vicenda umana e artistica della mitica Nannarella, come Anna Magnani era soprannominata. Alla presentazione ufficiale erano presenti, accanto alla regista, Roberto Zaccaria e due interpreti del cast: Beatrice Grannò e Robert Madison.

Nel presentare il progetto, Monica Guerritore ha sottolineato il significato simbolico della figura celebrata dal film: “Nessuna donna ha incarnato come lei forza e resistenza verso le manipolazioni, lottando per la difesa del suo talento e della sua autenticità”.

Ed è così che Hollywood ha reso omaggio alle donne, con Anna di Guerritore che apre il Los Angeles, Italia Festival nel segno di ben due donne del cinema nostrano, la grande Magnani e Monica Guerritore, appunto.