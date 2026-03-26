Il dio dell’amore, la recensione: una rom-com che sorprende

Ada, giornalista di cronaca nera (Isabella Ragonese, che apre il film e in qualche modo lo chiude), è sposata con Filippo, insegnante all’Accademia di Belle Arti (Vinicio Marchioni), che ha una giovane amante, la studentessa e cameriera Silvia (Chiara Ferrara). Silvia attira le attenzioni di Arianna, cardiochirurga (Anna Bellato), sposata con la psicoterapeuta Ester (Vanessa Scalera), con cui ha anche una figlia — dettaglio che rende ancora più fragile l’equilibrio della loro relazione. Ester, a sua volta, sviluppa un legame sempre più ambiguo con un suo paziente, l’autista di bus Jacopo (Enrico Borello), incapace di accettare davvero la fine della relazione con la sua ex Linda (Benedetta Cimatti), che nel frattempo ha incontrato Pietro (Corrado Fortuna) — il quale è il vecchio amore di Ada. Il cerchio è completo. Anzi: è un girotondo, e qualcuno ha dimenticato come si smette di girare.